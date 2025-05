Con Gasperini se ne va anche lui: la Dea ripartirà senza di loro | A Bergamo è già iniziata la rivoluzione

L’Atalanta dà inizio alla sua rivoluzione. Previsti vari addii in casa Dea in vista della prossima stagione. Via non solo Gasperini.

Posizionatasi in terza posizione con 74 punti alle spalle di Inter e Napoli, l’Atalanta del presidente Percassi ha sciolto le righe ed è andata meritatamente in vacanza per ricaricare le batterie in vista della stagione 2025-2026 che, com’è noto, scatterà nel penultimo fine settimana del mese di agosto.

Una stagione, quella che verrà, per la quale la dirigenza della Dea ha già iniziato a lavorare con l’ovvio intento di conservare e, perché no, aumentare la competitività della squadra la quale, con innesti mirati e di spessore, potrebbe anche pensare di lottare concretamente per lo scudetto.

Titolo, quello di campione d’Italia, al quale i nerazzurri si erano felicemente avvicinati nelle scorse settimane, salvo poi perderlo di vista a causa di vari risultati negativi di fila che nel giro di poco tempo li hanno fatti uscire dalla contesa con Napoli e Inter.

Con un po’ di continuità in più, gli orobici avrebbero forse potuto ambire a qualcosa di più del terzo posto che, centrato per la quarta volta negli ultimi sei anni, rappresenta comunque un risultato importantissimo per il club il quale, meritamente e orgogliosamente, nei prossimi mesi giocherà di nuovo in Champions League.

Gasperini verso l’addio: il tecnico piemontese vicinissimo alla Roma

Qualificatasi, come detto, in Champions League per il secondo anno di fila grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Napoli e Inter, l’Atalanta di Antonio Percassi si prepara a dire addio al suo ormai storico allenatore, Gian Piero Gasperini. Sedutosi sulla panchina della Dea nel lontano giugno 2016, il tecnico piemontese pare infatti essere giunto al capolinea della sua esperienza in nerazzurro.

Accostato spesso negli ultimi giorni alle panchine di Juventus, Milan e Roma, l’allenatore classe ’58 sarebbe molto vicino, stando a quanto emerso nelle ultime ore, proprio alla panchina dei capitolini i quali, chiamati a sostituire Ranieri, lo avrebbero scelto per riportare innanzitutto la squadra in Champions League a distanza di quasi otto anni dall’ultima qualificazione ottenuta.

Atalanta, non solo Gasperini: anche Ederson, Lookman e Pasalic verso l’addio

Con Gasperini, come detto, sempre più lontano da Bergamo, crescono le voci riguardanti vari big della rosa pronti a lasciare l’Atalanta insieme al tecnico nelle prossime settimane. Vari big, rispondenti ai nomi di Ederson, Lookman e Pasalic (Retegui, al momento, non dovrebbe essere in discussione) i quali, stando a quanto riferito recentemente dai colleghi di Calcio In Pillole, potrebbero presto salutare la Dea per ripartire altrove.

Le offerte, per tutti e tre, ovviamente non mancano: Pasalic, che tra l’altro è in scadenza di contratto, potrebbe infatti legarsi alla Lazio, mentre Ederson e Lookman piacciono parecchio in Premier League. Al momento, chiaramente, nulla è stato ancora deciso, ma in casa Dea, pare evidente, tira aria di rivoluzione. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.