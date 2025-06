Alla Roma insieme a Gasperini: niente rinnovo ed ennesimo addio | Smantellata la corazzata Atalanta

Il club giallorosso è vicino all’arrivo del tecnico ormai ex Atalanta, ma insieme a lui ci saranno altre novità direttamente da Bergamo.

Nella girandola di tecnici di Serie A che stanno cambiando squadra e nel valzer delle panchine che riguarda soprattutto le prime nove-dieci classificate del campionato appena andato in archivio, c’è una squadra che aveva messo in preventivo questo cambiamento prima di tutte e quindi ha avuto più tempo per metabolizzarlo e digerirlo.

Parliamo della Roma che, nonostante il primo posto nella parziale classifica del girone di ritorno e il grande lavoro fatto da Claudio Ranieri al suo ennesimo ritorno nella Capitale, non è riuscita a convincere l’ex tecnico di Leicester e Cagliari a restare e non dire addio al calcio, almeno in merito alla sua figura di allenatore.

Il tecnico capitolino è stato irremovibile, non ha cambiato idea, ma ha accettato l’invito della società di restare in giallorosso, diventandone ora, a tutti gli effetti, Senior Advisor del club. E, come consigliere ufficiale, quindi, Ranieri è stato e sarà fondamentale nella scelta del nuovo allenatore e dei giocatori che comporranno la rosa romanista.

Per quanto riguarda il suo successore in panchina, in realtà, Ranieri andava avanti da settimane a dire che la scelta era già stata fatta e che il nome sarebbe stato comunicato dai Friedkin a tempo debito. La società giallorossa aveva dato priorità a Cesc Fabregas, ma poi il Como non ha voluto liberarlo e i capitolini si sono dovuti orientare su un altro nome.

Panchine Serie A, la Roma presto ufficializzerà Gasperini

Il nuovo allenatore della Roma, salvo clamorose sorprese, sarà Gian Piero Gasperini che ha detto addio a sorpresa all’Atalanta, nonostante si pensasse ormai ad una sua permanenza almeno per un altro anno. Invece, dopo nove anni in nerazzurro, l’ex allenatore del Genoa ha deciso di sposare il progetto giallorosso ed ora proverà a riportare la squadra in Champions League dopo diversi anni di assenza.

Tanto dipenderà anche dal mercato che i Friedkin decideranno di fare, ma Gian Piero Gasperini pare avere le idee chiare e sa di poter contare su un’ottima base di partenza già presente a Trigoria. Il nuovo allenatore capitolino, poi, avanzerà le sue richieste e proverà a plasmare la squadra al meglio per adattarla al suo 343 (o 3421) da cui sicuramente non vorrà prescindere.

Roma, Gasperini chiede il fedelissimo Pasalic

Fondamentale per questo modulo e per poterlo adottare anche a Roma potrebbe essere un suo fedelissimo di questi ultimi anni a Bergamo che Gasperini ha già fatto sapere di volersi potare dietro di sé anche a Trigoria. Parliamo del centrocampista/trequartista d’inserimento, Mario Pasalic che in queste ultime stagioni ha fatto le fortune in zona realizzative ell’Atalanta.

Pasalic è un giocatore fisico, di quantità e di sostanza che bada al sodo e che la Roma non ha attualmente in rosa con quelle caratteristiche. Gasperini ha chiesto al croato di seguirlo in giallorosso ed ora spetterà all’ex Chelsea e Milan far trapelare le proprie volontà.