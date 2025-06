Al Milan dall’1 luglio: Tare dà il via alla rinascita rossonera | Ecco il primo colpo per la prossima stagione

Tare piazza il primo colpo per la prossima stagione. Il nuovo direttore sportivo del Milan ha dato il via al processo di rinascita del club.

Messa in archivio la deludente stagione 2024-2025, chiusa in ottava posizione e caratterizzata positivamente solo dalla vittoria della Supercoppa Italiana ottenuta in Arabia Saudita lo scorso gennaio, il Milan del patron, Gerry Cardinale, guarda con largo anticipo alla prossima annata e inizia a pianificare quelle che saranno le strategie da attuare in sede di calciomercato nelle prossime settimane.

Strategie, delle quali se ne occuperà in gran parte il neo direttore sportivo, Igli Tare, che dovranno inevitabilmente portare a un concreto rafforzamento della squadra, la quale, a sua volta, dovrà obbligatoriamente riportare il nome del club nelle posizioni di classifica che merita.

Tornare sul tetto d’Italia a distanza di quattro anni dallo scudetto vinto sotto la gestione di Stefano Pioli nel 2022 e in Champions League dopo l’amara eliminazione di quest’anno per mano del Feyenoord, per il Diavolo saranno infatti gli obiettivi principali da raggiungere la prossima stagione.

Anche la Coppa Italia, mancante dalle bacheche del club dall’annata 2002-2003 e la conferma in Supercoppa Italiana saranno ovviamente titoli ai quali i meneghini dovranno ambire il prossimo anno a partire dalla sfida dei trentaduesimi di finale di coppa nazionale contro il Bari, in programma nel prossimo mese di agosto.

La rinascita del Milan nelle mani di Tare

Ingaggiato ufficialmente lo scorso 26 maggio come nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare è già al lavoro per rinforzare la rosa rossonera che nella prossima stagione sarà chiamata a lottare per scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e piazzamento Champions.

Quattro obiettivi, che il Diavolo dovrà ovviamente dimostrare di meritarsi, i cui raggiungimenti passeranno inevitabilmente dal lavoro del dirigente ex Lazio che, tornato in scena dopo due anni di inattività, nei giorni scorsi ha già piazzato il primo colpo per la prossima stagione.

Tare riporta Saelemaekers al Milan: il belga non verrà riscattato dalla Roma

Legatosi al Milan pochissimi giorni fa, Igli Tare, come detto, ha già messo a segno il primo colpo della sua esperienza in rossonero. Un colpo, rispondente al nome di Alexis Saelemaekers, che, attualmente legato in prestito alla Roma fino al 30 giugno, dal prossimo 1 luglio tornerà a vestire la maglia rossonera del Diavolo.

Stando infatti a quanto riferito recentemente da milanlive.it, in un incontro tenutosi a Casa Milan il nuovo ds del club meneghino avrebbe riferito a quello dei giallorossi, Ghisolfi, che il Milan ha intenzione di puntare fortemente sul duttile classe ’99 belga la prossima stagione. Una presa di posizione chiara e decisa, quella del dirigente albanese, che ha di fatto annullato ogni possibilità della Lupa di procedere al riscatto del giocatore il quale, messosi positivamente in mostra in maglia giallorossa quest’anno, nell’annata che verrà giocherà nuovamente all’ombra della Madonnina.