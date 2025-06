Altro che Vlahovic: alla Juventus un bomber da scarpa d’oro | Sul piatto ci sono 100 milioni

Il club bianconero ha intenzione di fare il colpo grosso nel reparto offensivo e cercherà di fare un grossissimo investimento.

Un’estate da cuori forti, con un Mondiale per Club che la vedrà protagonista e sullo sfondo un’altra rivoluzione di mercato, dirigenziale e tecnica che porterà a vedere ancora una volta cambiate quasi tutte le carte in tavola in casa Juventus.

Nel frattempo, però, ci sono i tifosi che di certo non hanno preso bene il dietrofront di Antonio Conte. Il tecnico leccese, infatti, sembrava destinata al ritorno alla Juventus e tutti gli juventini non vedevano l’ora di riabbracciarlo. Il pressing di Aurelio De Laurentiis e del Napoli, però, ha avuto la meglio e ha fatto cambiare idea al fresco allenatore campione d’Italia.

In casa bianconera, quindi, c’è ancora mistero attorno al nome del prossimo allenatore, con Igor Tudor che partirà con la squadra e la allenerà in vista del Mondiale per Club, ma che non ha ancora di certo assicurato il posto anche per la prossima stagione. Allo stesso tempo, però, sta per partire l’ennesima rivoluzione societaria, con Cristiano Giuntoli a cui è stato appena comunicato l’allontanamento dal club.

Nei prossimi giorni arriverà Damien Jacques Comolli, ormai ex direttore tecnico del Tolosa ed in passato anche al Liverpool e all’Arsenal, che assumerà lo stesso ruolo alla Juventus e sarà affiancato da Tognozzi e dal ritorno di Giorgio Chiellini, questa volta nella veste di dirigente. Passerà da loro la scelta del nuovo allenatore, con Stefano Pioli, Roberto Mancini, Gian Piero Gasperini ancora in corsa.

Mercato Juve, quasi certa la partenza di Vlahovic

Igor Tudor ha le sue chance di restare al timone, ma tutto verrà deciso nel momento dell’insediamento dei nuovi dirigenti. Spetterà a loro, inoltre, mettere mano alla rosa bianconera, ma soprattutto al portafoglio di casa Elkann, con i soldi freschi arrivati dalla qualificazione alla prossima Champions ed altri che potrebbero arrivarne da qualche cessione remunerativa.

Una tra tutte è quella che riguarderà, quasi sicuramente, Dusan Vlahovic, attaccante in scadenza di contratto nel giugno 2026 e con cui non c’è alcun dialogo per il rinnovo. Il serbo dovrebbe lasciare la Juventus in estate e il club bianconero spera di remunerare il più possibile dal suo addio.

Mercato attaccanti, la Juve pensa al Cannibale

Ed è proprio in attacco che la società torinese farà i maggiori sforzi per migliorare la squadra. L’obiettivo numero uno resta Victor Osimhen del Napoli, ma difficilmente De Laurentiis vorrà cederlo a cifre normali ad una diretta concorrente italiana. Ecco che, quindi, l’attenzione si sposta su un altro Viktor che resta il sogno nel cassetto di tutto l’ambiente juventino.

Parliamo del Cannibale, Viktor Gyokeres, in partenza dallo Sporting Lisbona dopo i 54 gol in 52 partite stagionali. Lo svedese ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro ma, secondo Gazzetta.it, per strapparlo ai portoghesi e alla concorrenza altissima, alla Juventus potrebbero bastare 70 milioni di euro cash e senza contropartite tecniche.