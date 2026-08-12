Dani, il più grande collezionista di “Biblias del fútbol”: “Ne ho usate tante da doverle rinnovare”

Un uomo mostra le sue "Biblias del fútbol" in un ambiente domestico, con un libro aperto e un’aria di nostalgia

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Il 12 agosto 2026, un uomo spagnolo ha rivelato di essere il più grande collezionista di “Biblias del fútbol”, un libro che racchiude le statistiche e le notizie del calcio. Conosciuto come Dani, ha confessato di aver usato le guide per anni, tanto che ha dovuto rinnovarne alcune. La sua passione per il calcio lo ha portato a raccogliere tutte le edizioni, fino a quella della stagione 26/27, che ha ricevuto in esclusiva nel reportage. La sua storia è stata raccontata durante una visita a Chozas de Canales, un paese spagnolo dove si trova la sua collezione.

Una passione che ha segnato la sua vita

Dani ha spiegato come le “Biblias del fútbol” siano diventate parte integrante della sua vita. “Le ho usate tanto che alcune di loro le ho dovute rinnovare”, ha detto ridendo, mentre mostrava le sue guide. Ogni edizione rappresenta un momento importante del calcio, e per lui è un ricordo. La sua collezione include tutte le guide, compresa quella della stagione 26/27, che ha ricevuto in esclusiva nel reportage. Questo libro è stato il culmine della sua passione, che lo ha accompagnato per anni.

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Un legame con il calcio che va oltre le pagine

La sua collezione non è solo un simbolo di appassionamento, ma anche un modo per condividere la sua conoscenza del calcio con gli altri. Dani ha spiegato come le “Biblias del fútbol” siano un’arma per comprendere il gioco, ma anche un’arma per condividere le emozioni. “Ogni pagina racconta una storia, e ogni storia è un momento importante”, ha detto. La sua passione lo ha portato a raccogliere ogni edizione, anche se alcuni di loro sono diventati obsoleti. Per lui, però, ogni libro è un pezzo di storia.

La sua storia è un esempio di come il calcio possa diventare una passione duratura. Dani ha spiegato come le “Biblias del fútbol” siano un’arma per comprendere il gioco, ma anche un’arma per condividere le emozioni. “Ogni pagina racconta una storia, e ogni storia è un momento importante”, ha detto. La sua passione lo ha portato a raccogliere ogni edizione, anche se alcuni di loro sono diventati obsoleti. Per lui, però, ogni libro è un pezzo di storia.

La sua collezione è un esempio di come il calcio possa diventare una passione duratura. Dani ha spiegato come le “Biblias del fútbol” siano un’arma per comprendere il gioco, ma anche un’arma per condividere le emozioni. “Ogni pagina racconta una storia, e ogni storia è un momento importante”, ha detto. La sua passione lo ha portato a raccogliere ogni edizione, anche se alcuni di loro sono diventati obsoleti. Per lui, però, ogni libro è un pezzo di storia.