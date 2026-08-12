Promesse non mantenute: chi non ha ancora realizzato i propri impegni dopo il Mondiale?

Giocatori spagnoli che non hanno ancora realizzato le promesse fatte dopo il Mondiale

Dopo la vittoria al Mondiale, diversi giocatori della squadra di calcio spagnola hanno fatto promesse specifiche in caso di successo. Tuttavia, al momento, alcuni di loro non hanno reso pubblico di aver completato gli impegni presi. Lamine Yamal, David Raya, Borja Iglesias, Ferran Torres e Fabián Ruiz sono alcuni dei nomi che, per ora, non hanno annunciato di aver realizzato le loro promesse. Questo ha suscitato alcune domande tra i tifosi e i media, riguardo a chi non ha ancora mantenuto le proprie dichiarazioni.

Impegni presi prima del torneo

Prima dell’inizio del Mondiale, diversi giocatori della squadra spagnola si sono impegnati a fare qualcosa specifico in caso di vittoria. Questi impegni variano da donazioni a eventi speciali, fino a gesti simbolici. Alcuni di questi giocatori, come Lamine Yamal e David Raya, hanno già annunciato di aver completato le loro promesse, ma altri, come Borja Iglesias e Ferran Torres, non hanno ancora reso nota la loro realizzazione.

Alcuni giocatori non hanno ancora reso pubblico di aver mantenuto le loro promesse.

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Chi è rimasto in sospeso?

Tra i giocatori che non hanno ancora reso nota la realizzazione delle loro promesse, si trovano nomi di spicco come Fabián Ruiz e Borja Iglesias. Questi giocatori, noti per la loro abilità e la loro popolarità, avevano fatto dichiarazioni specifiche prima del torneo. Tuttavia, al momento, non è chiaro se abbiano effettivamente completato gli impegni presi. Questo ha generato un certo dibattito tra i tifosi, che sperano in una risposta chiara da parte dei giocatori. Alcuni giocatori, come Marc Cucurella e Pedro Porro, hanno già annunciato di aver realizzato le loro promesse, ma altri, come Ferran Torres, non hanno ancora dato alcuna comunicazione ufficiale. Questo ha creato un certo clima di attesa tra i tifosi, che seguono con interesse le mosse dei loro idoli.

Lamine Yamal: ha annunciato di aver completato le sue promesse.

David Raya: ha reso nota la realizzazione delle sue dichiarazioni.

Borja Iglesias: non ha ancora reso pubblico di aver mantenuto gli impegni.

Ferran Torres: non ha dato alcuna comunicazione ufficiale.

Fabián Ruiz: non ha ancora reso nota la realizzazione delle sue promesse.

La situazione rimane in sospeso, con alcuni giocatori che non hanno ancora dato una risposta chiara. Questo ha suscitato alcune domande, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di questi giocatori. La squadra spagnola, dopo la vittoria al Mondiale, continua a essere al centro dell’attenzione, con i tifosi che seguono con interesse le mosse dei loro giocatori.

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