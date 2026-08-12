Ellen Walshe vince i 400 misti, Irlanda esordisce con l’oro agli Europei di nuoto

Ellen Walshe vince i 400 misti agli Europei di nuoto a Parigi, Irlanda esordisce con l’oro

Ellen Walshe vince i 400 misti, Irlanda esordisce con l’oro

Nel primo evento di nuoto maschile dei Europei 2026 a Parigi, Ellen Walshe ha conquistato la medaglia d’oro nei 400 misti, regalando la prima vittoria all’Irlanda. La nuotatrice irlandese, partita con una splendida rimonta nella frazione a stile libero, ha chiuso il suo giro in 4’34”42, precedendo la britannica Amalie Smith (4’35”12) e la polacca Justina Anna Kozan (4’36”47). Il successo di Walshe ha segnato un momento di orgoglio per la squadra irlandese, che si appresta a vivere un’edizione di Europei ricca di emozioni. La vittoria ha anche visto un momento unico, con l’eclissi solare che ha accompagnato la gara, creando un’atmosfera suggestiva e memorabile.

La gara ha visto un confronto serrato tra le migliori nuotatrici del momento. Dopo una partenza lanciata, la spagnola Alba Vazquez Ruiz ha occupato la testa della competizione, ma è stata presto superata da Smith e Walshe. Con la rana, la britannica ha cominciato a costruire un vantaggio decisivo, ma Walshe ha risposto con una rimonta straordinaria, recuperando tantissimo con la virata ai 300 metri e poi successivamente anche ai 350. Il suo stile libero ha dimostrato una grande forza e una grande determinazione, portandola al successo finale.

Giada Alzetta e Anna Pirovano lontane dal podio

La friulana Giada Alzetta, pur non riuscendo a raggiungere il podio, ha comunque consegnato una prestazione positiva. Dopo una buona partenza, ha perso un po’ di contatto nello stile libero, chiudendo con il tempo di 4’39”83, che le ha garantito la sesta posizione. Anna Pirovano, invece, ha concluso la sua gara in sesta posizione, non riuscendo a entrare veramente in gara. La sua prestazione, pur non eccezionale, ha lasciato spazio a riflessioni su come potrebbe migliorare la sua concentrazione e la sua tecnica in futuro.

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La gara ha visto un momento di magia: l’eclissi solare ha accompagnato quanto accaduto nella piscina di Parigi. Questo evento raro e suggestivo ha reso ancora più speciale la vittoria di Walshe. La sua prestazione, accompagnata da un’atmosfera unica, ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti i presenti. La vittoria di Ellen Walshe non è solo un successo personale, ma un simbolo di potenziale e di determinazione che potrebbe ispirare altre atlete a seguire il suo esempio.

La gara ha visto anche un confronto tra Giada Alzetta e Anna Pirovano, che non hanno raggiunto il podio. Alzetta, pur non riuscendo a mantenere il contatto nello stile libero, ha dimostrato una buona resistenza, mentre Pirovano ha avuto difficoltà a entrare in gara. La competizione ha visto un’alternanza di posizioni, con Alba Vazquez Ruiz che ha occupato la testa per un breve periodo prima di essere superata da Walshe e Smith. La prestazione di Walshe ha dimostrato una grande capacità di rimonta, portandola al successo finale.