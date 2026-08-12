Marcell Jacobs si sottopone a esami dopo infortunio, addio alla 4×100

Marcell Jacobs, velocista lombardo e campione olimpico di Tokyo 2020, ha subito un infortunio durante la finale dei 100 metri agli Europei 2026 di atletica, che ha costretto l’atleta a interrompere la gara dopo una trentina di metri. L’incidente ha reso definitivo l’addio alla 4×100, la staffetta che aveva visto il velocista protagonista in precedenti competizioni. L’atleta, noto per la sua abilità e la sua determinazione, ha provato a spingere ma si è dovuto rialzare, giungendo al traguardo per onore di firma. L’evento è stato accompagnato da un’ eclissi solare, che ha reso l’atmosfera della piscina di Parigi particolarmente drammatica.

Diagnosi iniziale e percorso fisioterapico

La prima diagnosi emersa dagli accertamenti medici indica una sospetta distrazione muscolare dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il dottor Andrea Billi, responsabile medico federale, ha spiegato che l’atleta ha iniziato il percorso fisioterapico per far riassorbire e defluire l’ematoma. La situazione non sembra permettere a Jacobs di partecipare alla 4×100 in questa rassegna continentale. L’incidente ha messo in discussione la disponibilità di Jacobs per la staffetta, che era uno degli obiettivi principali per l’Italia in questa rassegna. La squadra azzurra, però, si trova in una situazione complessa, con diversi atleti che hanno subito infortuni.

Esami in programma e conseguenze per la staffetta

Mercoledì mattina, a Roma, Jacobs eseguirà una risonanza magnetica all’Istituto di medicina e scienza dello sport del CONI per completare la diagnosi e decidere l’eventuale percorso terapeutico. L’ufficialità del suo addio alla 4×100 è confermata, anche se il da farsi verrà deciso tra pochi giorni in seguito ai nuovi esami che verranno condotti nella Capitale. La staffetta dell’Italia a Birmingham è avvolta dai punti interrogativi. Con Chituru Ali che si è fatto male ieri sera e con l’efficienza di Fausto Desalu in dubbio, la situazione non si preannuncia semplice. Samuele Ceccarelli e Filippo Randazzo, invece, hanno steccato la batteria dei 100 metri.

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La situazione non è migliorata solo per Jacobs, ma anche per altri atleti che hanno subito infortuni durante le prove. L’Italia, che aveva puntato a un buon risultato nella staffetta, si trova ora in una posizione di svantaggio. Il dottor Billi ha espresso la sua preoccupazione per l’impatto dell’infortunio su una delle squadre più promettenti del momento. La stagione si sta rivelando particolarmente difficile per l’atletica italiana, con diversi episodi di infortuni che mettono a rischio i risultati attesi.

Il velocista lombardo, noto per la sua determinazione e la sua capacità di rimanere in gara anche in situazioni difficili, ha dichiarato di sapere bene quando un infortunio è grave. Purtroppo, questa volta, non ha sbagliato. L’evento è stato definito un “segno del destino” da parte di alcuni osservatori, che hanno visto nell’infortunio un momento di svolta per la carriera di Jacobs. La sua disponibilità per le prossime competizioni dipenderà dai risultati degli esami e dal percorso terapeutico che seguirà.

Marcell Jacobs si sottopone a esami dopo infortunio

Ufficiale l’addio alla 4×100

La staffetta dell’Italia a Birmingham è avvolta dai punti interrogativi