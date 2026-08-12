Loveth Omoruyi esce in barella dopo un infortunio al ginocchio, si teme un grave problema fisico

Giocatrice italiana esce in barella dopo un infortunio al ginocchio durante un match amichevole

Loveth Omoruyi, schiacciatrice della nazionale italiana di pallavolo, è uscita in barella dopo un infortunio al ginocchio durante un match amichevole contro l’Ucraina, giocato a Koszalin in Polonia il 12 agosto 2026. L’incidente è avvenuto all’inizio del secondo set e ha causato un grave problema fisico, con la giocatrice costretta a interrompere la partita. L’azzurra, titolare di banda insieme a Gaia Giovannini, ha subito una torsione anomala del ginocchio sinistro, che ha reso impossibile il proseguimento della gara. Il team medico della Nazionale ha immediatamente intervenuto per prestare le prime cure, ma la situazione appare preoccupante.

Un infortunio che mette in pericolo la carriera

Le immagini dell’incidente hanno suscitato apprensione tra le compagne di squadra e il resto dello staff. Omoruyi, originaria di Vallefoglia, è una delle giocatrici più importanti del gruppo e ha sempre dato un contributo significativo alle partite. L’infortunio, che si teme possa essere grave, potrebbe mettere in discussione la sua partecipazione ai prossimi Europei 2026, che si terranno a partire dal 21 agosto. Il CT Julio Velasco ha modificato la formazione rispetto al giorno precedente, con l’obiettivo di ridurre il rischio di ulteriori infortuni e di mantenere la competitività della squadra.

La squadra ha vinto il match contro l’Ucraina per 3-1, con Egonu in forma.

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L’Italia ha vinto il match contro l’Ucraina per 3-1 (18-25, 25-14, 25-22, 25-20), dimostrando una buona forma e una solida preparazione. Tra le giocatrici che hanno brillato, spicca Paola Egonu, che ha segnato 21 punti e si è confermata come una delle migliori del team. Altre azzurre in forma sono state Alessia Nervini (11 punti), Linda Nwakalor (10), Denise Meli (11) e Carlotta Cambi (8), mentre Gaia Giovannini ha contribuito con 5 punti. L’assenza di Omoruyi ha reso necessario un cambio di formazione, con l’ingresso di altre giocatrici che hanno mostrato una buona reattività.

La preparazione per i prossimi impegni

La squadra, che ha vinto anche contro la Francia nella giornata precedente, si prepara ora al prossimo match contro la Polonia, che si terrà il 13 agosto alle 18.00. L’obiettivo è mantenere la preparazione in vista dei Europei, ma l’uscita di Omoruyi rappresenta un colpo di basso impatto per la squadra. Gli accertamenti medici sono in corso e si attende l’esito per capire l’entità dell’infortunio e il tempo necessario per il recupero.

Il CT ha modificato la formazione per ridurre i rischi e mantenere la competitività.

La situazione è delicata, ma la squadra si mostra determinata a proseguire nel percorso agonistico. L’incidente di Omoruyi rappresenta un momento di preoccupazione, ma anche un monito per la necessità di una gestione attenta delle prestazioni e del rischio di infortuni in una squadra che si appresta a competere a livello internazionale. Il futuro della giocatrice dipenderà dagli esiti degli esami e dalle cure che seguiranno.