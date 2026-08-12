Italia al Mondiale di equitazione 2026: in palio i primi pass olimpici per Los Angeles 2028

Squadra italiana in gara ai Mondiali di equitazione 2026 a Aquisgrana, in Germania, per la qualificazione alle Olimpiadi 2028

L’Italia ha iniziato il suo cammino ai Mondiali di equitazione 2026, in corso a Aquisgrana, in Germania, con l’obiettivo di ottenere i primi pass olimpici per Los Angeles 2028. La competizione, che si svolgerà dal 13 al 16 agosto, vede schierati 16 Paesi in lizza per le medaglie e i 7 pass olimpici, con l’esclusione degli Stati Uniti, già qualificati come Paese ospitante. Tra i partecipanti, l’Italia schiera cinque binomi, tra cui Vittoria Panizzon, Francesco Aondio Bertero, Andrea Cincinnati, Paolo Torlonia e Giovanni Ugolotti, che si contenderanno i posti in una competizione estremamente competitiva.

Qualificazione olimpica in palio

La qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 è un obiettivo ambizioso per l’Italia, che si appresta a disputare le gare del completo, composto da dressage, cross country e salto ostacoli. I 7 Paesi meglio piazzati, escludendo gli Stati Uniti, otterranno 3 pass olimpici, permettendo a ciascuno di qualificare una squadra composta da 3 binomi. L’Italia, con i suoi cinque binomi, ha la possibilità di conquistare almeno un posto, ma la concorrenza è elevata, con nazioni come Austria, Nuova Zelanda, Cechia e Giappone tra quelle in lizza.

La squadra italiana dovrà dimostrare di essere in grado di competere a livello internazionale.

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Le squadre in gara

Accanto all’Italia, altre squadre di alto livello partecipano ai Mondiali 2026, tra cui Austria, Nuova Zelanda, Cechia, Stati Uniti, Giappone, Australia, Brasile, Irlanda, Francia, Svizzera, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Belgio e Gran Bretagna. In totale, 88 binomi sono schierati, con un’attenzione particolare alle prestazioni individuali e alle squadre. L’Italia, con i suoi atleti, dovrà fare di tutto per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La gara del completo si svolgerà a Aquisgrana, in Germania, con le prove del dressage il 13 e 14 agosto, seguite dal cross country il 15 e dal salto ostacoli il 16. Al termine delle quattro giornate, saranno assegnate le medaglie individuali e a squadre, e i 7 Paesi meglio piazzati otterranno i pass olimpici. L’Italia, con i suoi atleti, dovrà fare di tutto per raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La competizione rappresenta un’occasione importante per l’Italia nel mondo dell’equitazione olimpica.

La squadra italiana, composta da Vittoria Panizzon, Francesco Aondio Bertero, Andrea Cincinnati, Paolo Torlonia e Giovanni Ugolotti, si appresta a una competizione estremamente impegnativa. Ogni binomo dovrà dare il massimo per conquistare un posto tra i 7 Paesi che si qualificheranno alle Olimpiadi. La competizione, che si svolgerà in un contesto di alta tensione, rappresenta un’occasione importante per l’Italia, che punta a fare un passo avanti nel mondo dell’equitazione olimpica. La partecipazione ai Mondiali 2026 rappresenta un passo fondamentale per l’Italia, che cerca di consolidare la sua posizione nel panorama internazionale dell’equitazione. La squadra, con i suoi atleti, dovrà dimostrare di essere in grado di competere a livello mondiale, in un contesto in cui i margini di errore sono minimi e la concorrenza è estremamente alta.

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