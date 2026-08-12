Simone Cerasuolo, il bronzo europeo è solo l’inizio. La sua gara deve ancora arrivare

Simone Cerasuolo si piazza al terzo posto ai Europei 2026 nella gara dei 100 rana, con un tempo che lo colloca tra i migliori italiani

Simone Cerasuolo, nuotatore torinese classe 2003, ha conquistato il bronzo ai Europei 2026 nella gara dei 100 rana, ma per lui questa vittoria è solo l’inizio. La sua prestazione, che lo ha visto classificarsi al terzo posto, è stata accompagnata da un tempo che lo colloca tra i migliori della sua specialità. Il bronzo europeo, ottenuto dalla corsia 8, ha rafforzato la sua posizione come uno dei migliori nuotatori italiani in questa distanza. La sua gara, però, deve ancora arrivare, con un’attesa per la finale che potrebbe rivelarsi decisiva.

Un record italiano e un’ottima preparazione

Il 23enne ha realizzato un tempo di 58.82 secondi, il terzo miglior tempo italiano di sempre nella specialità. Questo risultato, ottenuto agli Assoluti primaverili di Riccione, ha segnato un passo avanti significativo nella sua carriera. Cerasuolo, che detiene il record italiano nei 50 rana, ha dimostrato una crescita costante nel suo percorso. Il suo miglior tempo stagionale, 58.82, lo ha portato a posizionarsi al terzo posto tra i migliori nuotatori italiani in questa distanza.

Il bronzo europeo è stato un risultato che ha confermato la sua capacità di competere a livello internazionale.

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La sfida con Martinenghi e Viberti

Cerasuolo dovrà affrontare una finale già al mattino, a causa della forza del movimento italiano in questa specialità. Nella gara, il nuotatore torinese dovrà battersi per un posto in finale con Nicolò Martinenghi, campione europeo del 2022, e Ludovico Viberti, che ha vinto a Roma 2022. Martinenghi, con un tempo di 26.33 secondi, detiene il record italiano, ma dopo le Olimpiadi ha visto il suo tempo peggiorare, arrivando a 26.78 secondi. Cerasuolo, con un tempo di 26.51, si presenta al blocco con il miglior tempo personale più basso di tutto il campo. La sua preparazione, nonostante i problemi alla schiena che lo hanno tenuto fuori dai campionati italiani di aprile, ha permesso a Cerasuolo di raggiungere un livello di forma elevato. Il suo lavoro, supportato dal nuovo capitano designato Nicolò Martinenghi, ha portato a una crescita costante, con un atteggiamento positivo e una voglia di vincere che lo distinguono.

La sua carriera è in fase di crescita e il futuro sembra promettente.

Un talento in ascesa

Cerasuolo, classe 2003, ha dimostrato di possedere un talento notevole, specialmente nella sua distanza più congeniale, i 50 rana. Il suo record italiano, realizzato l’anno scorso in finale B alle Settecolli, è di 26.27 secondi, una prestazione che lo colloca tra i migliori al mondo. La sua capacità di adattarsi alle diverse distanze, come i 100 rana, lo ha reso un atleta versatile e in grado di competere a livello internazionale. Con un’età che lo porta a disporre di molto tempo per sviluppare la sua carriera, Cerasuolo ha dimostrato di essere un atleta in ascesa. La sua determinazione, il suo lavoro e la sua capacità di rimanere concentrato lo hanno portato a raggiungere risultati importanti. Il suo futuro, nel nuoto italiano, sembra essere pieno di potenzialità.

Simone Cerasuolo ha vinto il bronzo ai Europei 2026.

Ha realizzato il terzo miglior tempo italiano nella specialità.

Dovrà affrontare una finale già al mattino.

La sua preparazione, nonostante i problemi alla schiena, è stata efficace.

Con un’attesa per la finale che potrebbe rivelarsi decisiva, Simone Cerasuolo ha dimostrato di essere un atleta in grado di competere a livello internazionale. Il suo percorso, supportato da un lavoro costante e da una mentalità positiva, lo ha portato a raggiungere risultati significativi. La sua carriera, ancora in fase di crescita, sembra promettere molto per il futuro del nuoto italiano.