Italia U17 vince al tie-break contro Taipei e si qualifica agli ottavi dei Mondiali

Squadra italiana giovanile vince al tie-break contro Taipei in un match di pallavolo ai Mondiali U17

L’Italia Under 17 ha chiuso la fase a gironi dei Mondiali di pallavolo con una vittoria al tie-break contro Taipei Cinese, conquistando il secondo posto nella Pool D e la qualificazione agli ottavi di finale. La partita, giocata a Cile il 12 agosto 2026, si è risolta in una battaglia di cinque set, con il punteggio finale di 3-2 (19-25, 25-21, 22-25, 25-15, 15-12). La squadra azzurra, allenata da Monica Cresta, ha ottenuto il quarto successo in cinque partite, portando a 11 punti la sua classifica.

Una reazione in momenti difficili

La partita ha visto l’Italia affrontare un momento di difficoltà, ma è stata in grado di reagire e trovare la migliore risposta nel momento più critico. Dopo un avvio favorevole a Taipei, che ha conquistato il primo set 25-19, le azzurrine hanno trovato la strada per rimontare e portare il match in parità. La reazione è arrivata nel secondo set, dove l’Italia ha vinto 25-21, grazie a una prestazione di spessore di Hillary Uwadiae, la miglior realizzatrice del team.

La leadership di Hillary Uwadiae è stata determinante

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Con 24 punti totali, 20 attacchi vincenti, tre muri e un ace, Hillary Uwadiae ha guidato l’Italia nella vittoria. La sua capacità di rimanere concentrata e trovare soluzioni in momenti di pressione ha rappresentato un punto di riferimento per la squadra. Al suo fianco, Elena Di Napoli e Sveva Terzi hanno contribuito con 12 e 10 punti rispettivamente, mentre Matilde Borello e Beatrice Scalzotto hanno completato il quadro con prestazioni di 14 punti ciascuna.

Un’efficienza superiore in attacco

La differenza tra le due squadre si è fatta sentire soprattutto in attacco. L’Italia ha realizzato 61 punti su 127 tentativi, con un rendimento del 48,0%, mentre Taipei ha ottenuto 61 punti su 149 attacchi, con un tasso di successo del 40,9%. La superiorità a muro ha giocato un ruolo chiave, con 14 muri vincenti per le azzurrine contro i 2 di Taipei. Il servizio, invece, ha visto Taipei superare l’Italia con 12 ace contro i 7 azzurri.

La partita ha visto un’alternanza di momenti di pressione e di controllo, con l’Italia che ha trovato la strada per prendere il controllo del quarto set e portare la sfida al tie-break. La lucidità dimostrata da parte delle azzurrine, dopo oltre due ore di gioco, ha permesso loro di mantenere il vantaggio e chiudere il match con un 15-12. La vittoria ha portato l’Italia al secondo posto nella Pool D, con un record di quattro vittorie e una sconfitta. Con questa vittoria, l’Italia si qualifica agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta del Mondiale. La squadra azzurra, dopo i successi contro Algeria, Repubblica Dominicana e Porto Rico, ha dimostrato una capacità di reazione e di gestione delle partite in momenti di difficoltà. La prossima sfida sarà un test importante per il gruppo, che si appresta a vivere un’esperienza internazionale di alto livello.

Italia U17 vince 3-2 contro Taipei Cinese

Secondo posto nella Pool D e passaggio agli ottavi

Hillary Uwadiae chiude con 24 punti e 20 attacchi vincenti