Scholes chiede al Manchester United di fare un ‘hijack’ per Cuti Romero

Manchester United e Atlético Madrid in lizza per Cuti Romero, difensore argentino in cerca di nuovo club

Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United e leggenda del club, ha lanciato una richiesta inaspettata alla dirigenza del club, chiedendo di fare un ‘hijack’ per il difensore argentino Cristian “Cuti” Romero, in vista del suo possibile trasferimento al Atlético de Madrid. L’annuncio è arrivato durante un podcast, in cui Scholes ha espresso la sua convinzione che il talento del giocatore potrebbe rappresentare un’aggiunta importante per il club, nonostante le sue problematiche di disciplina. La richiesta arriva in un momento in cui il club spagnolo sembra essere in vantaggio nella trattativa con il Tottenham, ma altri club come Arsenal, Inter e Barcellona hanno anche mostrato interesse per il difensore.

Un profilo internazionale e un prezzo che Scholes ritiene giusto

Scholes ha valutato il potenziale trasferimento di Cuti Romero tra 30 e 40 milioni di sterline, un importo che ritiene inferiore rispetto al curriculum del giocatore. Romero, difensore argentino, ha vinto la Europa League con il Tottenham, ha conquistato il Mondiale e la Copa América con la sua nazionale, e ha partecipato alla finale di un Mondiale come titolare. Per Scholes, il profilo internazionale del giocatore potrebbe soddisfare le esigenze difensive del Manchester United, un club che nella scorsa stagione ha subìto più gol in Premier League rispetto a squadre come Brighton o Sunderland.

Sebbene Scholes abbia descritto il giocatore come “un completo idiota”, ha riconosciuto che il suo talento e la sua capacità di fare la differenza sul campo lo rendono un’opzione interessante per il club. L’ex giocatore ha anche sottolineato che, sotto la guida di un allenatore tranquillo come Michael Carrick, il giocatore potrebbe trovare l’equilibrio necessario per migliorare. Inoltre, Scholes ha espresso la sua convinzione che il giocatore potrebbe diventare un simbolo per la tifoseria del United, nonostante i suoi comportamenti fuori dal campo.

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Un gioco di equilibrio tra talento e disciplina

La richiesta di Scholes non è passata inosservata, e ha suscitato interesse tra i tifosi e i media. Il giocatore, però, ha anche espresso la sua volontà di giocare in LaLiga, un desiderio che potrebbe influenzare la decisione del club. Mentre il mercato estivo si avvicina alla conclusione, il Manchester United dovrà decidere se prendere in considerazione l’ipotesi di un ‘hijack’ per il difensore argentino, un’idea che, sebbene insolita, potrebbe rivelarsi strategica per il futuro del club.

La proposta di Scholes è inaspettata ma non priva di logica. Il difensore argentino, pur con i suoi problemi di disciplina, ha un curriculum di alto livello e potrebbe rappresentare un’aggiunta significativa per il reparto difensivo del club. Il Manchester United ha bisogno di rinforzare la sua difesa. Con nomi come Harry Maguire, Lisandro Martínez e Ayden Heaven, la squadra ha bisogno di un’alternativa di qualità per affrontare la prossima stagione.

Cuti Romero: difensore argentino in cerca di nuovo club

Manchester United e Atlético Madrid in lizza per il giocatore

Scholes valuta un trasferimento tra 30 e 40 milioni di sterline