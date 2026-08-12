Ferran Torres lascia il Barça, via libera per il trasferimento al PSG

Giocatori del Barça si allenano, Ferran Torres non presente, trasferimento al PSG in corso

Ferran Torres non si è presentato agli allenamenti del Barça questa mattina, confermando l’imminente trasferimento al Paris Saint-Germain. Il giocatore, che aveva chiesto e ottenuto il permesso del club per non partecipare alle sessioni, non è tornato in squadra, in attesa che i dettagli finali del trasferimento siano ultimati. Il Barça, conscio dell’imminente partenza del valenciano, ha compreso che non è più necessario il suo ritorno alla disciplina culé. La situazione è in fase di conclusione, con le parti che si avvicinano a un accordo definitivo.

Trasferimento in corso, il Barça attende i dettagli

Le trattative tra Barça e PSG per il trasferimento di Ferran Torres sono in fase avanzata. Il giocatore, che aveva espresso interesse per l’offerta del club francese, ha già espresso la sua volontà di accettare la proposta. Il club catalano, guidato da Xavi, ha compreso la volontà del giocatore e ha deciso di non costringerlo a tornare in allenamento, in attesa che i dettagli finali siano ultimati. L’arrivo di Torres al PSG sembra ormai una certezza, con il trasferimento che potrebbe essere annunciato a breve.

La squadra si prepara, i giocatori tornano

Intanto, i giocatori del Barça tornano a allenarsi in vista della prossima stagione. Dopo l’assenza di Ferran Torres, i restanti internazionali, come Pedri, Cubarsí, Olmo e Lamine Yamal, si sono presentati alle sessioni di allenamento. Il club ha anche ricevuto il ritorno di Gavi, Joan e Eric García, che avevano chiesto un periodo di riposo. La squadra si prepara al meglio per la stagione 26-27, con l’obiettivo di ripartire al meglio.

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Il Barça inizierà la stagione il 23 agosto contro l’Elche, ma prima disputerà un amichevole contro l’Al Ahly egiziano. La squadra si allenerà oggi e domani in doppia sessione, con l’obiettivo di mettersi in forma al meglio. Il prossimo match di pretemporada sarà contro il Basilea in Svizzera, il giorno domenica. Il club ha anche confermato che i giocatori di Luis de la Fuente, che hanno partecipato alle nazionali, torneranno a disposizione di Flick per la preparazione della stagione.

Il Barça ha compreso la volontà di Ferran Torres di trasferirsi al PSG. Il club, con la completa squadra a disposizione, si prepara per affrontare la prossima stagione con la massima serietà. La situazione del giocatore, che ha già espresso la sua volontà di andare al PSG, sembra ormai definitiva, con il trasferimento che potrebbe essere annunciato a breve. La preparazione della squadra procede senza ostacoli. Il Barça, con tutti i giocatori a disposizione, si concentra sulla fase iniziale della stagione. La squadra si allenerà in vista del primo match ufficiale, che si terrà il 23 agosto contro l’Elche. Il club ha anche confermato che i giocatori di Luis de la Fuente torneranno a disposizione di Flick per la preparazione della stagione.

Il trasferimento di Ferran Torres al PSG rappresenta un passo importante per il Barça, che ha deciso di non costringere il giocatore a tornare in allenamento. Il club, con la completa squadra a disposizione, si prepara per affrontare la prossima stagione con la massima serietà. La situazione di Ferran Torres, che ha già espresso la sua volontà di andare al PSG, sembra ormai definitiva, con il trasferimento che potrebbe essere annunciato a breve.