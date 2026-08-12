Il Barça femminile affronta i rischi dell’eclissi: “Un pallone aereo potrebbe complicarlo tutto”

Giocatrici del Barça femminile e tifosi in campo durante un’eclissi solare, con gafas protettive

Il Barça femminile si appresta a giocare contro il Montpellier al Johan Cruyff Stadium il 12 agosto 2026, ma l’evento non è solo un match di pretemporada. L’eclissi solare che avrà luogo durante la partita rappresenta un rischio reale per la salute degli occhi di giocatrici e tifosi. La squadra blaugrana ha incluso misure di sicurezza per proteggere gli spettatori, ma le giocatrici, in particolare, affrontano un pericolo specifico legato al gioco aerea. Secondo gli esperti, un pallone aereo potrebbe portare a un momento in cui le atlete potrebbero accidentalmente guardare il sole, causando danni irreversibili.

Un rischio invisibile ma pericoloso

La dottoressa Miriam Cañizares, esperta in oftalmologia, ha spiegato che durante l’eclissi, il sole non brilla in modo intenso, ma la sua luce rimane sufficiente per permettere una visione diretta. In un contesto come il calcio, dove i palloni aerei richiedono attenzione, il rischio è aumentato. Il problema non è l’eclissi in sé, ma il momento in cui le giocatrici potrebbero guardare il sole senza rendersene conto. La dottoressa ha spiegato che, se il sole torna a brillare improvvisamente, potrebbe causare danni irreparabili alla retina.

Le misure di sicurezza del club

Per prevenire danni, il Barça ha distribuito gafas protettive a tutti gli spettatori presenti al Johan Cruyff. Tuttavia, le giocatrici non sono state equipaggiate con dispositivi simili. Le gafas sono necessarie per proteggere gli occhi durante l’eclissi, ma le atlete devono essere consapevoli del rischio. L’attenzione deve essere rivolta non solo al momento in cui il sole è visibile, ma anche a quando potrebbe tornare a brillare, causando danni irreversibili. La dottoressa Cañizares ha ricordato che, senza protezione adeguata, la luce del sole potrebbe danneggiare i fotorecettori della retina, causando una mancha permanente al centro della visione.

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Il rischio è particolarmente elevato durante i momenti in cui le giocatrici seguono i palloni aerei, quando la loro attenzione potrebbe portarle a guardare il sole senza rendersene conto. L’esperto Alfonso Casado ha spiegato che, in questi casi, le pupille potrebbero essere dilatate e la luce del sole potrebbe entrare nella retina, causando una bruciatura. Questo potrebbe portare a danni permanenti, che non si possono riparare. Il club ha già preso misure per proteggere gli spettatori, ma le giocatrici devono essere informate e preparate per affrontare il rischio.

Il match tra Barça e Montpellier è un evento unico, non solo per il contesto sportivo, ma anche per la sua dimensione scientifica e sanitaria. L’eclissi solare rappresenta un momento in cui la natura e lo sport si incontrano, ma anche un rischio che richiede attenzione e prevenzione. Il Barça femminile, come altre squadre, deve affrontare questa sfida con la consapevolezza del pericolo e la collaborazione con esperti in oftalmologia per garantire la sicurezza di tutte le figure coinvolte.