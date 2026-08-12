Rasmus Hojgaard torna in casa: il favorito del Danish Golf Championship 2026

Rasmus Hojgaard torna in casa per il Danish Golf Championship 2026, favorito della settimana

Il Danish Golf Championship 2026 si svolgerà in Danimarca, con Rasmus Hojgaard, il giocatore danese, che torna a giocare in casa. Il torneo, parte del circuito DP World Tour, rappresenta l’ultimo appuntamento del “Closing Swing” e si svolgerà sul percorso dell’Himmer Land, dove si è giocata la prima edizione nel 2014. Il danese, considerato il favorito della settimana, ha vinto in passato contro il britannico Marco Penge, il defending champion, che ora gioca sul PGA Tour. Il torneo è un’occasione importante per i giocatori, soprattutto per chi cerca di qualificarsi per un Major, un traguardo prestigioso nel mondo del golf. La partecipazione di atleti di alto livello e la competitività del circuito europeo rendono il Danish Golf Championship un evento di rilievo.

Il circuito europeo si sposta in Danimarca

Questo week, il circuito europeo del golf si sposta nel nord Europa, più precisamente in Danimarca, per il Danish Golf Championship. Il torneo, che si svolgerà sul percorso dell’Himmer Land, è un evento storico e prestigioso, presente nella programmazione dal 2014. Il defending champion, Marco Penge, non è più presente sul DP World Tour, essendo ormai stabilito sul PGA Tour. Tuttavia, il torneo vede la partecipazione di numerose star, tra cui Calum Hill, che ha vinto due volte di fila in stagione, e i francesi Oihan Guillamoundeguy, Julian Guerrier, Romaine Langasque e Antoine Rozner. Il portoghese Ricardo Gouveia e i britannici Todd Clements, Andy Sullivan e Marcus Armitage completano la lista dei partecipanti più promettenti.

La squadra danese è particolarmente folta e competitiva, con nomi di spicco come Rasmus Hojgaard, Rasmus Neergaard-Petersen, Niklas Norgaard, Thorbjorn Olesen, Jacob Skov Olesen, Lucas Bjerregaard e Jeff Winther. I giocatori danesi, noti per la loro tecnica e la loro capacità di affrontare le sfide, saranno una forza non trascurabile nel torneo. Inoltre, il gruppetto italiano, composto da Renato Paratore, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Filippo Celli, Gregorio De Leo e Edoardo Molinari, si schiera sul percorso del Great Northern, un’altra prova di competitività internazionale. Il Danish Golf Championship rappresenta un’occasione per i giocatori di mettersi in mostra e di cercare di raggiungere traguardi importanti, come la qualificazione per un Major.

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Un evento chiave per il golf europeo

Il circuito europeo del golf si sposterà, dopo il Danish Golf Championship, in Scozia per l’ultimo appuntamento di questo swing, il Nexo Championship. Dopodiché, il DP World Tour entrerà nel back 9, con gare in diverse località in giro per il mondo, tra Inghilterra, Svizzera, Irlanda, Francia, Spagna, India e Corea del Sud. Il Danish Golf Championship 2026, con Rasmus Hojgaard in casa, è un evento che promette emozioni e confronti di alto livello, con un’attenzione particolare al potenziale di alcuni giocatori emergenti. Il torneo è un momento chiave per il golf europeo, con un’importanza non solo sportiva, ma anche per la promozione del sport in un Paese che lo vive con passione e dedizione.

Il danese torna a giocare in casa, con la possibilità di vincere un Major.

Il Danish Golf Championship 2026 rappresenta un’occasione unica per Rasmus Hojgaard, che torna a giocare sul percorso che ha visto la sua vittoria lo scorso anno. Il torneo, con la sua tradizione e il prestigio del circuito DP World Tour, offre un ambiente ideale per i giocatori che mirano a raggiungere traguardi importanti. La partecipazione di atleti di alto livello e la competitività del circuito europeo rendono il Danish Golf Championship un evento di rilievo, con un impatto significativo sul panorama del golf internazionale.