Azzurre in finale 4×100 sl femminile: Mao a 15 anni fa la differenza, Curtis vola

Quattro atlete azzurre in finale 4×100 stile libero, con Mao a 15 anni e Curtis in volo

Alle Europei 2026 di Parigi, le azzurre si sono distinte nella gara di nuoto 4×100 stile libero femminile, conquistando l’argento con un tempo di 3:33.19. Il quartetto formato da Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao ha superato il record italiano precedente, stabilito ai Mondiali di Singapore dell’anno scorso. La prestazione ha visto la crescita di ogni componente, con Curtis e Mao che hanno svolto un ruolo chiave nella vittoria.

Un gruppo di talenti in crescita

La squadra azzurra, composta da atlete con un’età media di 20,5 anni, ha dimostrato una coesione e una velocità eccezionali. Menicucci, 24 anni, ha migliorato il suo tempo personale, registrando 53.85, mentre Curtis, 20 anni, ha sfoderato un 52.29, il miglior tempo della sua carriera. Mao, la più giovane del gruppo, a soli 15 anni, ha realizzato un’ultima frazione da 53.37, un risultato che ha sottolineato la sua potenziale futura. Questo risultato ha messo in luce l’effetto positivo che il gruppo ha sulle singole atlete, come dimostrato da Menicucci, che ha migliorato il suo tempo nella gara di squadra rispetto a quello individuale.

La gara ha visto un’intensa competizione tra le atlete, con la squadra azzurra che ha mantenuto la posizione di testa grazie al lavoro di ogni componente. La prestazione di Mao, in particolare, ha suscitato ammirazione per la sua capacità di mantenere un livello elevato di prestazione nonostante la sua giovane età. La squadra ha dimostrato una coesione e una determinazione che hanno portato a un risultato storico per l’Italia.

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Un’impresa storica per l’Italia

La vittoria azzurra ha riscritto una pagina della storia del nuoto italiano, soprattutto considerando che l’ultima medaglia nella 4×100 stile libero femminile agli Europei risaliva al 2016. La squadra ha superato l’Olanda, che ha vinto l’oro con Marrit Steenbergen e Milou Van Wijk. La prestazione azzurra ha anche visto un miglioramento significativo rispetto al tempo della mattinata, grazie al cambio di formazione reso possibile grazie al contributo di Sofia Morini. La squadra ha ottenuto il settimo tempo e ha conquistato la corsia due, permettendole di raggiungere la finale.

La gara ha visto un’intensa competizione tra le atlete, con la squadra azzurra che ha mantenuto la posizione di testa grazie al lavoro di ogni componente. La prestazione di Mao, in particolare, ha suscitato ammirazione per la sua capacità di mantenere un livello elevato di prestazione nonostante la sua giovane età. La squadra ha dimostrato una coesione e una determinazione che hanno portato a un risultato storico per l’Italia. La vittoria azzurra ha messo in luce il potenziale delle giovani atlete che stanno emergendo nel nuoto italiano. La squadra, con un’età media di 20,5 anni, rappresenta un futuro promettente per il nuoto italiano, con atlete che stanno dimostrando capacità e determinazione. La prestazione di Mao, in particolare, ha suscitato interesse per il suo potenziale futuro.