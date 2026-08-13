Al Khelaifi non chiarisce futuro di Barcola, il calciatore in vista del trasferimento al Liverpool

Al Khelaifi e Barcola, calciatore francese in vista del trasferimento al Liverpool, durante la Supercopa di Europa

Il futuro di Bradley Barcola rimane incerto, con il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, che ha lasciato in sospeso la questione del trasferimento del calciatore al Liverpool. L’estremo francese, nonostante le voci di mercato, non ha partecipato alla Supercopa di Europa, rimanendo in panchina e non entrando neppure nella seconda parte del match. Le informazioni provenienti da Francia e Inghilterra indicano che il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 140 milioni di euro, ma al momento non è stato raggiunto un accordo tra il PSG e il Liverpool.

Il presidente del PSG non chiarisce il futuro di Barcola

Dopo la vittoria della Supercopa di Europa, Al Khelaifi ha rifiutato di dare ulteriori dettagli sul futuro del calciatore. “Non posso dire se Barcola se ne andrà”, ha dichiarato il presidente, aggiungendo che “oggi è un giocatore del PSG”. Inoltre, ha sottolineato che “tutti i giocatori sono importanti” e che “non parlo molto con i media”. Questo atteggiamento di cautela ha lasciato aperto il dibattito su un possibile trasferimento, nonostante le voci di mercato che lo vedono in lizza per il Liverpool.

Barcola in vista del trasferimento al Liverpool

Il calciatore francese, noto per le sue doti offensive, è stato seguito da diversi club, tra cui il Liverpool, che ha espresso interesse per il giocatore. Nonostante il PSG abbia già iniziato i preparativi per il mercato, con l’arrivo di nuovi giocatori come Mika Godts e Ferran Torre, il futuro di Barcola rimane in bilico. Il presidente del club parigino ha anche sottolineato che “non voglio parlare di nessun giocatore in modo individuale”, evidenziando l’attenzione concentrata sul team.

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La situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi, con il Liverpool che continua a monitorare la situazione e il PSG che cerca di trovare un accordo. Intanto, Barcola si concentra sulle sue prestazioni con la squadra, cercando di mantenere la sua posizione nel team. La questione del suo futuro rimane un tema di interesse per i tifosi e i media, ma per il momento, non ci sono certezze.

Il mercato estivo si avvia con numerose mosse, ma il caso di Barcola rappresenta uno dei più dibattuti. Il presidente del PSG ha preferito non entrare nel dettaglio, mantenendo un atteggiamento prudente e concentrato sul presente. La situazione potrebbe cambiare in fretta, ma per il momento, il calciatore francese rimane un elemento chiave per il PSG, anche se non è certo il suo futuro. Il presidente del PSG ha rifiutato di commentare il futuro di Barcola, mantenendo un atteggiamento di cautela. Le informazioni suggeriscono che il calciatore potrebbe lasciare il club, ma non è ancora stato raggiunto un accordo. Il Liverpool segue da tempo le mosse del giocatore, ma il PSG non ha ancora dato un segnale chiaro.

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