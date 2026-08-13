PSG vince la Supercoppa Europea, Kvaratskhelia e Doué brillano contro l’Aston Villa

PSG vince Supercoppa Europea con reti di Kvaratskhelia e Doué, sconfitto l’Aston Villa

Un successo in bacheca per il PSG

Il Paris Saint-Germain ha aggiunto un altro trofeo alla sua bacheca, conquistando la Supercoppa Europea contro l’Aston Villa. La vittoria, ottenuta per 2-1, è arrivata grazie alle reti di Kylian Kvaratskhelia e Adama Doué, due giocatori chiave della squadra di Luis Enrique. Il successo arriva dopo la vittoria in Champions League e rappresenta la seconda Supercoppa Europea nella storia del club.

Il PSG ha vinto la Supercoppa Europea per 2-1, con reti di Kvaratskhelia e Doué.

La partita ha visto un inizio dominante del PSG, che ha spinto sull’acceleratore nel primo quarto d’ora. Al ventesimo minuto, Kvaratskhelia ha messo in mostra la sua classe con un gol di grande qualità, lanciando la sua candidatura al Pallone d’Oro. Il georgiano ha entrato in area dopo un bel movimento e con un destro potente ha messo il pallone sotto la traversa.

Un’altra vittoria contro una squadra inglese

Il PSG ha battuto per la seconda volta in due anni una squadra inglese, dopo il successo contro il Tottenham nel 2025. Questa volta, l’Aston Villa ha resistito a lungo, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. La squadra di Luis Enrique ha dimostrato una grande solidità, anche se l’Aston Villa ha tentato di reagire con diverse occasioni, soprattutto con McGinn e Buendia.

Pubblicità

L’Aston Villa ha avuto buone occasioni, ma non è riuscita a ribaltare il risultato.

Il 17enne Brian Madjo ha avuto un momento di splendore, presentandosi al palcoscenico europeo. Nonostante fosse in dubbio fino a qualche giorno fa per questioni burocratiche, il giovane si è dimostrato determinato, creando diverse occasioni e trovando il guizzo vincente con un sinistro al volo sul cross di McGinn. L’Aston Villa ha reagito prontamente, ma non è riuscita a trovare il pareggio. Nella ripresa, Luis Enrique ha deciso di giocarsi la carta Dembelé, il Pallone d’Oro in carica, che ha propiziato l’assist per Doué. L’ala francese ha sfruttato una difesa immobile, convinta del fuorigioco, e ha battuto Bizot con un diagonale perfetto. Il gol è stato annullato, ma il VAR ha riveduto la situazione e l’arbitro ha convalidato la segnatura.

Il PSG ha resistito e trionfato nuovamente, dimostrando una grande coesione e una capacità di reagire alle pressioni. L’Aston Villa, pur avendo avuto buone occasioni, non è riuscita a ribaltare il risultato. La vittoria del PSG è un ulteriore successo per la squadra, che si conferma come una delle forze principali del calcio europeo. Con questa vittoria, il PSG si aggiudica un altro trofeo importante, rafforzando la sua posizione tra i migliori club del continente. Kvaratskhelia e Doué si sono distinti, mentre il 17enne Madjo ha dato una prova di grande personalità. La Supercoppa Europea è un ulteriore traguardo per il club francese, che continua a fare parlare di sé. —