Europei 2026 in diretta: Pernici, Saraceni e Derkach in scena

Atletica in diretta, gare di salto triplo e 800 metri, atleti italiani in campo

La quarta giornata degli Europei 2026 di atletica si apre con un programma fitto di gare e sfide internazionali, con l’Italia in campo praticamente senza interruzione tra pista e pedane. Dalle prove multiple del mattino alle finali della serata, gli azzurri si presentano con numerose possibilità di medaglie, con Dariya Derkach e Erika Saraceni già certe di giocarsi le medaglie nel salto triplo. Francesco Pernici, invece, punta a una consacrazione continentale nei 800 metri maschili, mentre Filippo Dezza e Eduardo Longobardi si preparano al primo turno dei 200 metri. L’Italia, con un’ottima preparazione, cerca di fare bottino in una giornata che promette scintille e prestazioni di alto livello.

Le sfide chiave del mattino

La giornata si apre alle 11.33 con le batterie dei 110 ostacoli, dove Dario Dester, primatista italiano e sesto nelle ultime due edizioni degli Europei, riparte dal settimo posto. Il campione del mondo Leo Neugebauer, reduce dall’oro di Tokyo, sarà uno dei principali riferimenti internazionali, insieme a Johannes Erm, Sander Skotheim e Niklas Kaul. Dester cercherà di mantenere il contatto con le posizioni di vertice, mentre Alberto Nonino partirà dal 22mo posto. La sessione proseguirà con le qualificazioni dell’alto femminile, dove Marta Morara, Idea Pieroni e Asia Tavernini affronteranno una selezione estremamente selettiva, con Yaroslava Mahuchikh in cerca del terzo titolo europeo consecutivo.

Alle 12.05, Filippo Dezza e Eduardo Longobardi saranno al via del primo turno dei 200 metri, mentre Fausto Desalu è già ammesso alle semifinali della sera. Il campione olimpico della 4×100 si presenta con credenziali importanti, e la sua seconda prestazione europea stagionale autorizza a guardare con ambizione al suo percorso a Birmingham.

Pubblicità

Le finali della serata

La sessione serale scatterà alle 19.35 con il giavellotto del decathlon, ma uno degli appuntamenti più attesi dall’Italia arriverà alle 20.40 con la finale del salto triplo femminile. Dariya Derkach ed Erika Saraceni saranno entrambe in pedana per giocarsi qualcosa di importante. Derkach si presenta con 14,52 e una stagione caratterizzata da grande continuità, mentre Saraceni ha rilanciato le proprie ambizioni agli Assoluti saltando 14,50 al primo appuntamento dell’anno. Dieci minuti più tardi, alle 20.50, sarà assegnato il titolo dell’asta femminile, con un quadro particolarmente equilibrato. L’assenza di Molly Caudery contribuisce a rendere ancora meno prevedibile la lotta per le medaglie. Alle 21.05 torneranno protagonisti i 200 metri maschili con Fausto Desalu già sicuro di un posto in semifinale. Dezza e Longobardi proveranno a raggiungerlo attraverso le batterie della mattina. La quarta giornata degli Europei si concluderà alle 22.50 con l’assegnazione del titolo dei 200 metri femminili.

Alle 13.10, Eloisa Coiro sarà impegnata nelle semifinali degli 800 metri, dopo aver cancellato un primato italiano che resisteva da 46 anni, quello di Gabriella Dorio. La sua crescita permette di guardare con interesse anche al confronto internazionale. Alle 13.45, Anna Polinari sarà impegnata nelle semifinali dei 400 metri, insieme ad Alice Mangione e Alessandra Bonora. Polinari arriva dopo essersi avvicinata al record italiano, mentre Mangione proverà a cancellare il ricordo di Roma 2024, quando rimase fuori dalla finale per una sola posizione.

L’ultima presenza italiana della sessione diurna arriverà dalle qualificazioni del giavellotto maschile, con Michele Fina e Giovanni Frattini impegnati dalle 14.35 nel gruppo A oppure dalle 15.45 nel gruppo B. La specialità riunisce gli ultimi tre campioni europei, Thomas Röhler, Julian Weber e Jakub Vadlejch. Weber guida le liste degli iscritti nonostante abbia gareggiato soltanto due volte durante la stagione; Marcin Krukowski, Edis Matusevicius e Artur Felfner sono altri nomi da tenere sotto osservazione. Fina e Frattini dovranno cercare immediatamente una misura importante per alimentare le speranze di finale.