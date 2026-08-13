Giovanni Lonardi vince la prima tappa dell’Arctic Race of Norway 2026, superando Tesson e Pickrell

Il 29enne veronese Giovanni Lonardi ha vinto la prima tappa dell’Arctic Race of Norway 2026, imponendosi allo sprint a Myre dopo 181,9 chilometri da Evenes. La vittoria, ottenuta con un’ottima gestione della gara e un finale di grande qualità, ha visto Lonardi superare Jason Tesson e il canadese Riley Pickrell, mentre Erlend Blikra e Ethan Vernon hanno completato la top five. Il successo è stato importante per il corridore italiano, che ha conquistato la maglia di leader della classifica generale grazie agli abbuoni.

Una vittoria meritata dopo un’ottima stagione

Lonardi, velocista della Polti VisitMalta, ha interpretato alla perfezione il finale della tappa, beneficiando del lavoro di squadra del team che ha portato tre uomini nelle prime posizioni a poco più di due chilometri dall’arrivo. Nell’ultimo chilometro, Tesson ha provato ad anticipare la volata, ma l’italiano ha avuto la forza di rimontare e lanciare il proprio sprint nel momento decisivo, andando a conquistare una vittoria che premia una giornata praticamente perfetta. Il 29enne veronese aveva sfiorato più volte la vittoria in questa stagione, compreso il secondo posto nella tappa conclusiva del Giro d’Italia a Roma, oltre a due quarti posti al Tour of Denmark.

La vittoria di Lonardi è un segnale di forza e di maturità tecnica. Il corridore ha dimostrato una grande capacità di rimontare e di gestire le situazioni di pressione, caratteristiche che lo hanno portato a sfiorare la vittoria in diverse occasioni. La Polti VisitMalta, che ha supportato Lonardi in questa tappa, ha dimostrato una grande capacità di lavoro in gruppo, portando tre uomini nelle prime posizioni e contribuendo al successo del suo atleta.

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Un successo dal peso specifico notevole

Per Lonardi, la vittoria nella prima tappa dell’Arctic Race of Norway 2026 rappresenta un successo dal peso specifico notevole. La vittoria non solo conferma la sua forma fisica e la sua capacità di competere a livello internazionale, ma anche la sua capacità di gestire le situazioni di pressione in gara. La Polti VisitMalta, che ha supportato il corridore in questa tappa, ha dimostrato una grande capacità di lavoro in gruppo, portando tre uomini nelle prime posizioni e contribuendo al successo di Lonardi. La vittoria di Lonardi è un ulteriore passo avanti nella sua carriera. Il successo arriva in un momento cruciale per il ciclista, che cerca di consolidare la sua posizione tra i migliori del panorama internazionale. La prossima tappa dell’Arctic Race of Norway 2026 promette di essere altrettanto emozionante e competitiva.

Lonardi vince la prima tappa dell’Arctic Race of Norway 2026

La vittoria arriva dopo un’ottima stagione per il ciclista

La Polti VisitMalta supporta Lonardi con un lavoro di squadra eccellente