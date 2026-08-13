Surrealismo al decatlone: i giudici sbagliano l’altezza della barra e gli atleti devono saltare di nuovo

Atleti del decatlone devono ripetere i salti a causa di errori nella misurazione della barra

Il decatlone, una delle competizioni più complesse e faticose dell’atletismo, ha visto un episodio inaspettato e surreale durante la fase di salto in alto, nella quinta giornata dei Campionati Europei di Atletismo. Il problema si è verificato nel gruppo B, dove diversi atleti hanno dovuto ripetere i loro salti a causa di un errore nella misurazione della barra. L’evento ha causato un ritardo significativo e ha messo in discussione la correttezza delle decisioni dei giudici.

Errore nella misurazione della barra

Il problema è iniziato quando il sistema automatico per l’alzamento della barra ha fallito, obbligando i giudici a posizionarla manualmente in ogni tentativo. Questo ha portato a un ritardo nella competizione e ha creato confusione tra gli atleti e i loro allenatori. Durante il tentativo a 4,80 metri, diversi atleti hanno sospettato che la barra non fosse stata alzata correttamente, e hanno chiesto una verifica. Una volta confermato l’errore, i concorrenti interessati hanno dovuto ripetere i loro tentativi a una nuova altezza.

La misurazione della barra è un elemento cruciale per la correttezza della competizione.

Pubblicità

Conseguenze per alcuni atleti

Il problema si è aggravato quando un altro errore dei giudici ha causato ulteriori problemi. Neugebauer, campione del mondo in carica, e Gletty, atleta francese, hanno richiesto una distanza di 80 centimetri tra i posti e la zona di decollo, ma il parametro era stato impostato erroneamente a 60 centimetri. Dopo aver ottenuto un ulteriore tentativo, Neugebauer ha superato l’altezza, mentre Gletty non è riuscito a raggiungerla. L’errore ha messo in difficoltà i concorrenti, che già avevano affrontato un grande sforzo fisico. Il decatlone è una prova estremamente faticosa, che richiede una grande resistenza e concentrazione. Quando si aggiungono errori logistici o tecnici, il rischio di un aumento del livello di stanchezza diventa significativo. Questo ha reso la competizione ancora più complessa e ha richiesto una gestione attenta da parte degli atleti e degli allenatori.

Un caso di reclamazione e recalcificazione

Un altro episodio interessante si è verificato nel contesto dei 800 metri, dove l’atleta svizzera Audrey Werro è stata recalcificata dopo una caduta durante le semifinali. L’incidente ha suscitato dibattiti tra gli appassionati e i commentatori, che hanno messo in discussione la correttezza della decisione dei giudici. La recalcificazione ha portato a un aumento del numero di atleti in lizza per le medaglie, con 10 concorrenti che si contendono il successo. La situazione ha dimostrato come i dettagli tecnici e logistici possano influenzare in modo significativo il corso di una competizione. L’errore nella misurazione della barra ha costretto gli atleti a ripetere i loro tentativi, causando un ritardo nella competizione e un aumento del loro livello di stanchezza. Questi episodi mettono in luce l’importanza di un sistema di controllo e misurazione preciso e affidabile.

Errore nella misurazione della barra durante il decatlone.

Ripetizione dei tentativi da parte degli atleti.

Conseguenze per Neugebauer e Gletty.

Recalcificazione di Werro nei 800 metri.

La situazione ha messo in luce le sfide che gli atleti affrontano non solo durante le competizioni, ma anche a causa di errori esterni. Il decatlone, con le sue dieci prove, richiede una preparazione e una gestione estremamente precise, e ogni piccolo problema può influenzare il risultato finale. Questi episodi rimarranno un ricordo per gli atleti e per gli appassionati del mondo dell’atletismo.