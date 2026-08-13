De Giorgi chiarisce su Bovolenta: nessuna decisione sui convocati per Europei 2026

Tecnico azzurro chiarisce su convocazioni Europei, Bovolenta in corsa

Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile di Volley, Ferdinando De Giorgi, ha chiarito in merito al caso di Alessandro Bovolenta, opposto del Piacenza, che non è stata presa alcuna decisione riguardo ai convocati per i Campionati Europei 2026. L’annuncio è arrivato in un momento in cui la squadra si prepara a Verona per la prossima fase di allenamento, con l’obiettivo di affrontare i prossimi impegni continentali. La rassegna si terrà in Italia, dal 11 al 26 settembre, con l’esordio contro la Grecia. De Giorgi ha ribadito che tutti gli atleti coinvolti nel raduno sono ancora in corsa per far parte della lista finale.

Convocazioni in sospeso e lavoro in corso

Nel pieno rispetto di tutti gli atleti che si stanno allenando in collegiale e dello staff che ha seguito l’operato del gruppo per mesi, De Giorgi ha sottolineato che, alla data odierna, tutti i giocatori hanno la stessa possibilità di partecipare ai Campionati Europei. L’opposto di Piacenza, Bovolenta, è stato “convocato” dal CONI per partecipare ai Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto. Questo ha fatto trapelare l’idea che la sua partecipazione ai Europei potrebbe essere in discussione, ma nulla è ancora stato deciso.

Lo stesso De Giorgi ha espresso il suo impegno a garantire una scelta tecnica equa e trasparente, in linea con le normative della FIVB. Non è stata fatta alcuna scelta in vista dei Campionati Europei, e tutti i giocatori coinvolti nel raduno di Verona sono ancora in competizione. La squadra si è spostata a Verona dopo il lavoro svolto a Cervia, e domani inizierà il collegiale che terminerà il 19 agosto.

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Un impegno tecnico e sportivo in corso

La preparazione della Nazionale Maschile di Volley prosegue con l’obiettivo di raggiungere il massimo livello di forma e coesione. De Giorgi ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto finora e la necessità di mantenere un equilibrio tra le scelte tecniche e la preparazione atletica. La squadra, che si trova a Verona, è impegnata in un programma di allenamento che mira a consolidare le capacità individuali e di squadra. L’obiettivo è raggiungere la massima preparazione per affrontare i prossimi impegni continentali. Nonostante le eventuali tensioni legate alle convocazioni, De Giorgi ha ribadito che la decisione finale non è ancora stata presa. La squadra continuerà a lavorare con lo stesso impegno, con l’obiettivo di garantire la migliore performance possibile in vista dei Campionati Europei 2026.

De Giorgi: nessuna decisione sui convocati

Bovolenta convocato per Giochi del Mediterraneo

Europei 2026 in Italia, dal 11 al 26 settembre