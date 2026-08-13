Sofia Raffaeli fatica ai Mondiali 2026: clavette e nastro complicati, scivola in qualifica

Sofia Raffaeli esegue esercizi con clavette e nastro ai Mondiali 2026, scivola in qualifica

Sofia Raffaeli, la ginnasta italiana brindisina, ha visto ridursi le possibilità di conquistare il podio ai Mondiali 2026 di ginnastica ritmica, dopo un’esperienza non esaltante nella qualificazione. La 22enne, bronzo olimpico e mondiale nel concorso generale individuale, ha commesso diversi errori con gli attrezzi durante la gara a Francoforte, perdendo terreno prezioso in classifica. Dopo una prima parte di qualificazione spettacolare, chiusa in seconda posizione grazie a un solido esercizio con la palla e a un’interpretazione magistrale con il cerchio, Raffaeli ha incappato in difficoltà nella seconda metà del turno preliminare.

Clavette e nastro complicati, scivolamento in classifica

Il bronzo olimpico e mondiale non è riuscita a mettere in mostra tutto il suo talento tra il nastro e le clavette, attrezzi che hanno rappresentato un ostacolo nella sua performance. Con il nastro, Raffaeli ha ottenuto un punteggio di 26.650, con una nota di partenza di 11.300, 7.100 per l’esecuzione e 7.850 per l’artisticità. Con le clavette, il punteggio è stato di 26.450, con una nota di partenza di 11.1, 7.25 di pannello E e 8.100 di A Score. Il peggiore punteggio dei quattro portati a casa nelle ultime 24 ore è stato scartato, portando il totale a 85.000, che le ha visto scivolare provvisoriamente in quarta posizione.

La 22enne ha accusato un distacco di ben quattro lunghezze dalla tedesca Darja Varfolomeev, campionessa olimpica, del mondo e d’Europa, che ha chiuso con 89.000 punti. La bulgara Stiliana Nikolova (87.350) e la russa Sofiia Ilteriakova (85.600) hanno preceduto la marchigiana, in attesa delle prossime suddivisioni, dove si esibiranno altre atlete con il potenziale per superarla. Nonostante i problemi, Raffaeli ha comunque avuto la meglio su due rivali di spessore come l’ucraina Taisiia Onofriichuk (ottava con 83.150) e l’israeliana Daniela Munits (nona con 83.000).

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Qualificazione alla finale del concorso generale individuale

Raffaeli si qualificherà alla finale del concorso generale individuale che si disputerà domani pomeriggio: si ripartirà da zero e servirà molta più precisione se si vorrà replicare il podio dello scorso anno. Niente qualificazione alle finali di specialità con nastro e clavette, sarà protagonista con il cerchio e con la palla negli atti conclusivi che non figurano nel programma olimpico. Nonostante le sbavature, Raffaeli ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi e rimanere in lizza, anche se con un risultato che non soddisfa le aspettative iniziali.

La gara si ripartirà da zero e servirà molta più precisione se si vorrà replicare il podio dello scorso anno. Raffaeli, pur avendo commesso diverse sbavature, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi e rimanere in lizza, anche se con un risultato che non soddisfa le aspettative iniziali. La sua performance, sebbene non perfetta, ha comunque confermato la sua posizione tra le migliori ginnaste al mondo, pronte a sfidare le avversarie in una finale che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro sportivo.