Perico Delgado racconta il reencontro con Pippa York dopo anni di distanza

Perico Delgado e Pippa York si incontrano a Málaga dopo anni di distanza, con conversazioni e cene

Perico Delgado, ex vincitore del Tour de France del 1988, ha raccontato il reencontro con Pippa York, ex ciclista e oggi scrittrice, durante un incontro organizzato da MARCA a Málaga. L’incontro, che si è svolto diversi anni fa, ha permesso a Delgado di scoprire una persona diversa da quella che aveva conosciuto negli anni ’80, quando York era un ciclista noto per la sua introversione e la sua distanza dal gruppo. L’esperienza ha cambiato la percezione che Delgado aveva del suo ex rivale, rivelando una trasformazione profonda nella personalità di York.

Un incontro che ha cambiato la visione

Il reencontro a Málaga ha permesso a Delgado di osservare Pippa York in un contesto completamente diverso da quello del ciclismo. Lontano dalle competizioni e dalle pressioni del pelotón, York ha mostrato una serenità e una diversità di carattere che Delgado non aveva mai notato prima. “Realmente me encontré con otra persona”, ha detto Delgado, sottolineando come la trasformazione non fosse solo fisica, ma anche psicologica. La figura di York, una volta legata al ciclismo, si è rivelata in un’altra dimensione, con una storia personale che ha richiesto tempo per essere compresa.

Un passato che si riconcilia

Delgado ha ricordato come York, durante la sua carriera, apparisse distante e introspettivo, un ciclista che si isolava dal gruppo. Questo atteggiamento, che Delgado aveva interpretato come una coraza contro la pressione del mondo del ciclismo, ha trovato una spiegazione diversa dopo la sua trasformazione. “Lo que entonces podía entenderse como una coraza frente a la presión de la élite escondía una lucha interna”, ha spiegato Delgado, riferendosi alla disforia di genere che York ha affrontato in un’epoca in cui non esistevano spazi per tali problematiche. L’incontro a Málaga ha permesso a Delgado di comprendere meglio il passato di York, riconciliando un’immagine che aveva portato con sé per anni.

Pubblicità

La conversazione, accompagnata da cene e momenti di riflessione, ha dato a Delgado l’opportunità di osservare York non come un rivale, ma come una persona con una storia complessa. “Estuvimos un día hablando, comiendo, cenando… con mi inglés justito, y yo la verdad es que no la reconocía”, ha ricordato Delgado, sottolineando come l’esperienza fosse stata un momento di scoperta e di riconciliazione. L’incontro ha lasciato un’impronta profonda, non solo per Delgado, ma anche per la comprensione di un passato che si riconcilia con il presente.

Questo reencontro, organizzato da MARCA, ha rappresentato un momento di riflessione e di confronto, non solo tra due ex ciclisti, ma anche tra due persone che hanno vissuto esperienze diverse ma connessi da un passato comune. La storia di York, raccontata in un libro scritto con David Walsh, ha permesso a Delgado di guardare indietro con una prospettiva nuova, riconoscendo una lotta interna che aveva avuto luogo in un’epoca in cui la disforia di genere non era ancora riconosciuta. L’incontro a Málaga ha lasciato un’impronta indelebile, un ricordo di un passato che si riconcilia con il presente.

Perico Delgado e Pippa York si sono incontrati a Málaga dopo anni di distanza

L’incontro ha permesso a Delgado di scoprire una persona diversa da quella del passato

York ha mostrato una trasformazione profonda, sia fisica che psicologica

La trasformazione di York, da ciclista a scrittrice, ha permesso a Delgado di comprendere meglio il suo passato, riconoscendo una lotta interna che aveva avuto luogo in un’epoca in cui la disforia di genere non era ancora riconosciuta. L’incontro a Málaga ha rappresentato un momento di riflessione e di confronto, un’occasione per osservare una persona diversa da quella che aveva conosciuto negli anni ’80. La storia di York, raccontata in un libro scritto con David Walsh, ha permesso a Delgado di guardare indietro con una prospettiva nuova, riconoscendo una lotta interna che aveva avuto luogo in un’epoca in cui la disforia di genere non era ancora riconosciuta.