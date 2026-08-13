Un gruppo di soccorritori internazionali si prepara a entrare in Colombia per aiutare le vittime del terremoto

Colombia limita l’aiuto internazionale al terremoto a quattro paesi

Il governo di Abelardo de la Espriella, leader dell’ultraderecha colombiana, ha deciso di limitare l’aiuto internazionale per il soccorso dopo il terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito il paese il 12 agosto 2026. La decisione, annunciata attraverso un comunicato, ha reso possibile solo la collaborazione con quattro paesi: Stati Uniti, El Salvador, Israele e Ecuador. Questa misura ha suscitato forti critiche da parte di esperti e organizzazioni internazionali, che hanno sottolineato la contraddizione tra le preferenze ideologiche del governo e la responsabilità di salvaguardare la vita delle persone.

La scelta del governo ha limitato l’accesso a squadre di soccorso da parte di molti paesi

Secondo David Tamayo, direttore dell’Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), l’obiettivo è di garantire che solo i team di soccorso certificati a livello internazionale possano entrare nel paese. Secondo Tamayo, è fondamentale rispettare i protocolli internazionali per la ricerca e il soccorso in emergenze, che tutti i paesi devono rispettare per convenzioni internazionali. Tuttavia, la decisione di limitare l’aiuto a quattro paesi ha suscitato preoccupazioni, poiché le vittime del terremoto sono più di 6.000, con oltre 3.494 feriti e circa 496 dispersi.

Un’emergenza che richiede una risposta globale

Il terremoto ha colpito diverse città del centro e dell’ovest del paese, tra cui Bogotà, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira e Medellín, causando danni devastatori. Nonostante l’impatto, il governo ha rifiutato l’aiuto di molti paesi, limitando la collaborazione solo a quattro nazioni. Questa decisione ha suscitato dibattiti su come gestire le emergenze in un contesto politico complesso. Mentre il paese si prepara a affrontare le conseguenze del disastro, la comunità internazionale continua a monitorare la situazione, sperando in una risposta più inclusiva e umanitaria.

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Israele ha già iniziato a preparare una missione di soccorso

Il primo di questi paesi a prendere posizione è stato Israele, che attraverso il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato l’invio “immediato” di una missione di soccorso a Colombia. Lo ha fatto attraverso un comunicato dove ha confermato questa decisione: “L’Estado di Israele condivide il dolore delle famiglie delle vittime e fornirà assistenza completa all’Estado di Colombia”. Questa azione ha suscitato reazioni positive da parte di alcuni esperti, che hanno visto un tentativo di superare le limitazioni imposte dal governo.

Il governo ha rifiutato l’aiuto di paesi non allineati con le sue posizioni politiche, anche se alcuni di questi paesi hanno già espresso volontà di assistere. La decisione di limitare l’aiuto internazionale ha suscitato reazioni forti e critiche, con esperti che hanno sottolineato la contraddizione tra ideologia e responsabilità umanitaria. Mentre il paese affronta un’emergenza senza precedenti, la comunità internazionale continua a chiedere una risposta più ampia e inclusiva.