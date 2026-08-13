Velocisti scelgono il Renewi Tour: la Vuelta non è più adatta alle volate

Velocisti scelgono il Renewi Tour per la mancanza di volate nella Vuelta 2026

La Vuelta a España 2026 si presenta come una corsa non adatta ai velocisti, con un calendario che non offre le classiche volate di gruppo. I migliori sprinter preferiscono il Renewi Tour, un evento che sembra più in linea con le loro esigenze. Marc Sergeant, ex corridore e ex direttore sportivo, ha spiegato che l’organizzatore della Vuelta, ASO, non ama più le volate e ha scelto percorsi sempre più impegnativi, con salite che riducono le opportunità per gli sprinter. Questo ha portato a una riduzione del numero di velocisti presenti nella startlist della Vuelta, con solo due grandi nomi al via: Wout van Aert e Mads Pedersen.

Velocisti scelgono il Renewi Tour

Il Renewi Tour si distingue per la sua attenzione alle volate, un aspetto che ha reso il circuito più attraente per i migliori sprinter. I velocisti come Tim Merlier e Greg van Aversen hanno preferito orientare le loro attenzioni verso questa competizione, che offre più occasioni per esibire le loro capacità. Jurgen Foré, della Soudal Quick-Step, ha sottolineato come per alcuni corridori, come Merlier, la mancanza di volate nella Vuelta rappresenta un problema. “Corridori come Tim Merlier devono aspettare dieci giorni per la loro prima occasione di sprint, mentre per Magnier un secondo grande giro in un anno è un po’ troppo”, ha detto Foré.

La Vuelta non offre spettacolo per gli sprinter

La Vuelta 2026 si presenta con un calendario che non favorisce gli sprinter. Le prime tappe sono pianeggianti ma con salite nel finale, limitando le possibilità di volata. L’unica tappa che sembra adatta a una classica volata è la diciassettesima, ma anche questa non è sufficiente a soddisfare le aspettative dei velocisti. Sergeant ha spiegato che i percorsi diventano sempre più impegnativi, con un focus su salite che riducono lo spettacolo. Le tappe pianeggianti offrono troppo poco spettacolo. Uno come Merlier guarda quel percorso e pensa: da dove comincio?

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Questo trend ha portato a una riduzione del numero di velocisti presenti nella Vuelta, con solo due grandi nomi al via. Wout van Aert e Mads Pedersen sono considerati i migliori sprinter disponibili, ma entrambi preferiscono percorsi che mettono alla prova la resistenza e la capacità di gestire le volate in situazioni di gruppo ristretto. Christoph Roodhooft, della Alpecin-Premier Tech, ha sottolineato che correre due Grandi Giri in un anno è una sfida difficile, soprattutto per i velocisti. Il Tour ha un grande impatto su un corridore come Philipsen e bisogna essere uno sprinter davvero completo per poter vincere alla Vuelta.

La scelta del Renewi Tour sembra quindi una risposta naturale per i velocisti, che cercano un evento che valorizza le loro capacità. La Vuelta, pur essendo un evento importante, non offre le condizioni ideali per gli sprinter, che preferiscono un calendario più adatto alle loro caratteristiche. Con il tempo, il trend sembra consolidarsi, con i migliori velocisti che scelgono di orientare le loro attenzioni verso un circuito che sembra più in linea con le loro esigenze.

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