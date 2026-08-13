Un giovane muore in un incidente mentre tenta di fuggire da un controllo di alcolemia a Suances

Un’auto si scontra contro un semaforo e un muro dopo che il conducente tenta di fuggire da un controllo di alcolemia a Suances

Un giovane di 26 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Suances, in Cantabria, mentre tentava di fuggire da un controllo di alcolemia della Guardia Civil. L’incidente si è verificato intorno alle 6.10 del mattino sulla carretera autonómica CA-132, quando il veicolo in cui viaggiavano sei giovani è uscito dalla carreggiata e ha urtato un semaforo e un muro. Il fallecido occupava l’asiento del copiloto, mentre altre due persone sono rimaste illesa. Tre altre persone hanno riportato ferite, tra cui una in stato grave.

Il tentativo di fuga ha causato l’incidente

Secondo le informazioni disponibili, il conducente del veicolo ha tentato di evitare il controllo di alcolemia e ha abbandonato l’auto a piedi, fuggendo dal luogo dell’incidente. La Guardia Civil ha attivato un dispositivo di ricerca per localizzare il conducente, che è ancora in fuga. Le circunstancias esatte dell’incidente e la responsabilità del conducente sono sotto indagine. Il veicolo era in uso da sei giovani, tra cui il fallecido.

Il conducente ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga dopo l’impatto.

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Le conseguenze dell’incidente

Le conseguenze dell’incidente sono state gravi, con la morte del giovane di 26 anni e ferite per altre tre persone. Il fallecido è stato trasportato in ospedale, ma non è riuscito a sopravvivere. Le altre due persone sono state rilasciate senza ferite, mentre una delle tre ferite gravi è in condizioni critiche. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, con l’arrivo di ambulanze, vigili del fuoco e personale di manutenzione delle strade.

La Guardia Civil ha confermato che le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente.

Il veicolo era in uso da sei giovani, tra cui il fallecido. L’incidente ha avuto luogo in un’area dove i controlli di alcolemia sono frequenti, e la fuga da tali controlli potrebbe aver contribuito al rischio. La Guardia Civil ha espresso la sua preoccupazione per il comportamento del conducente e ha ribadito l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza stradale. Le circunstancias esatte del sinistro e la responsabilità del conducente sono oggetto di indagine da parte della Guardia Civil. Al momento, il conducente è ancora in fuga e le ricerche sono in corso. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, con l’attenzione concentrata sulle conseguenze di un comportamento che potrebbe essere legato all’uso di sostanze. La Guardia Civil ha anche riferito che il veicolo era in uso da sei giovani, tra cui il fallecido. L’incidente ha avuto luogo in un’area dove i controlli di alcolemia sono frequenti, e la fuga da tali controlli potrebbe aver contribuito al rischio. La Guardia Civil ha espresso la sua preoccupazione per il comportamento del conducente e ha ribadito l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza stradale.

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