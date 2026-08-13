Erling Haaland batte quattro record Guinness a 26 anni

Erling Haaland, a 26 anni, batte quattro record Guinness in Premier League e internazionale

A 26 anni, Erling Haaland ha già scritto una pagina della storia del calcio, battendo quattro record Guinness in carriera. Il norvegese, in forza al Manchester City, ha superato numeri mai raggiunti prima, dimostrando una crescita straordinaria sia in Premier League che in campo internazionale. Il suo percorso, iniziato nel 2022, ha visto il giocatore diventare un simbolo di potenza e efficienza, con prestazioni che hanno lasciato il segno.

Record in Premier League: un’esplosione di gol

Nella stagione 2022/23, Haaland ha segnato 36 gol in 38 partite, superando il record di Mohamed Salah del 2017/18. Un risultato che ha messo in luce la sua capacità di produrre goal in modo costante. Il norvegese ha anche superato i 34 gol di Andy Cole e Alan Shearer, due leggende del calcio inglese, quando la Premier League aveva 42 giornate. Questi numeri non sono solo un traguardo personale, ma un segno del suo impatto sul campionato. Il 14 marzo 2023, Haaland ha eguagliato un record che un tempo apparteneva a Lionel Messi e Luiz Adriano, segnando cinque gol contro l’RB Leipzig. Questo risultato ha confermato la sua capacità di fare la differenza in ogni partita, anche in contesti di alto livello.

Un record internazionale e una crescita senza precedenti

In campo internazionale, Haaland è il top scorer della UEFA Nations League con 19 gol tra 2020 e 2024, quattro in più del suo principale inseguitore. Il suo successo non si limita ai numeri: il norvegese ha anche condiviso un record con due leggende del calcio, come Lionel Messi e Luiz Adriano, per aver segnato cinque gol in un singolo match di Champions League. Il 2 dicembre 2025, Haaland ha raggiunto il centesimo gol in Premier League in soli 111 partite, un record che dimostra la sua velocità di crescita. Questo traguardo ha reso il norvegese uno dei giocatori più efficienti della storia del calcio inglese.

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Haaland non si ferma qui. Il 2 dicembre 2025, durante un match contro il Fulham, ha raggiunto il centesimo gol in Premier League in soli 111 partite, un record che dimostra la sua velocità di crescita. Il norvegese, inoltre, ha guadagnato circa 24 milioni di follower su Instagram durante il Mondiale 2026, un segno del suo appeal non solo come giocatore, ma anche come figura pubblica. Con quattro record Guinness a soli 26 anni, Haaland si conferma come uno dei talenti più promettenti del calcio moderno. Il suo percorso, iniziato con il Manchester City, ha già lasciato un’impronta indelebile, e il futuro sembra solo all’inizio.

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