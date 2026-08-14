Convocati azzurri per i Mondiali di Pentathlon 2026: assente Elena Micheli, torna Matteo Cicinelli

Squadra azzurra di pentathlon in preparazione per i Mondiali 2026, con assenza di Elena Micheli e ritorno di Matteo Cicinelli

L’Italia ha reso nota la lista dei convocati per i Mondiali di Pentathlon 2026, in programma a Guiyang (Cina) dal 24 al 30 agosto 2026. Undici atleti rappresentano la squadra azzurra, con novità rispetto alla lista presentata per gli Europei. Tra i cambiamenti più significativi, l’assenza di Elena Micheli nel settore femminile e il ritorno di Matteo Cicinelli nel comparto maschile. L’elenco comprende atleti di diverse forze armate e corpi militari, con un mix di esperienza e potenziale per competere a livello internazionale.

Convocati per i Mondiali: la squadra azzurra

Nel settore maschile, i convocati sono Matteo Bovenzi, Matteo Cicinelli, Denis Agavriloaie, Giorgio e Roberto Micheli, e Giorgio Malan. Tra di loro, Matteo Cicinelli torna dopo un periodo di sosta, avendo rientrato in forma dopo un infortunio. Il suo ritorno è visto come un’opportunità per rafforzare la squadra in una categoria in cui l’Italia ha mostrato buoni risultati negli ultimi mesi. Al contrario, Elena Micheli, unica azzurra a raggiungere la finale agli Europei, non è stata convocata per i Mondiali.

La squadra si presenterà con un gruppo di atleti in forma e con la motivazione necessaria per competere a livello mondiale. L’Italia, pur non essendo tra le prime forze al mondo, ha dimostrato una crescita costante nel pentathlon moderno. La preparazione per i Mondiali è iniziata sin da Ferragosto, con il ritiro degli atleti nella sede della manifestazione. L’obiettivo è migliorare i risultati ottenuti agli Europei, dove l’Italia ha mostrato alcune lacune, soprattutto nella staffetta mista.

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Le donne e le sfide del pentathlon

Nel settore femminile, le convocate sono Ludovica Montecchia, Aurora Tognetti, Irene Prampolini, Alice Rinaudo e Valentina Martinescu. Tra queste, Aurora Tognetti e Matteo Cicinelli sono stati associati a squadre militari, come il Corpo dei Carabinieri, mentre Valentina Martinescu e Giorgio Malan sono legati all’esercito. La mancanza di Elena Micheli potrebbe rappresentare un punto debole per la squadra, soprattutto in una competizione in cui la continuità e la coerenza sono fondamentali.

La squadra si presenterà a Guiyang con la consapevolezza che i Mondiali rappresentano un’occasione per dimostrare il proprio potenziale e per proseguire il percorso verso i prossimi obiettivi, come i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. L’Italia, con la sua tradizione e la capacità di formare atleti di alto livello, ha le basi per competere a livello internazionale. La sfida sarà dura, ma la squadra azzurra ha tutte le carte in mano per dare il meglio.

La mancanza di Elena Micheli rappresenta un’incognita per la squadra femminile. Tuttavia, la squadra si presenterà con un gruppo di atleti in forma e con la motivazione necessaria per competere a livello mondiale. L’Italia, pur non essendo tra le prime forze al mondo, ha dimostrato una crescita costante nel pentathlon moderno. La preparazione per i Mondiali è iniziata sin da Ferragosto, con il ritiro degli atleti nella sede della manifestazione. Matteo Cicinelli torna in squadra dopo un periodo di sosta, con l’obiettivo di rafforzare la squadra maschile. Il suo ritorno è visto come un’opportunità per migliorare i risultati ottenuti negli ultimi mesi. L’Italia, con la sua tradizione e la capacità di formare atleti di alto livello, ha le basi per competere a livello internazionale. La sfida sarà dura, ma la squadra azzurra ha tutte le carte in mano per dare il meglio.