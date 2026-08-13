Jacobo Ortega lascia il Real Madrid per 10 milioni di euro al Estrasburgo

Jacobo Ortega, giocatore del Real Madrid, si trasferisce al Estrasburgo per 10 milioni di euro

Jacobo Ortega, attaccante del Real Madrid, ha lasciato la squadra madrileña per un trasferimento al Estrasburgo, in Francia, per un importo di 10 milioni di euro. L’operazione, annunciata il 13 agosto 2026, prevede il pagamento del 70% dei diritti del giocatore, un accordo che rappresenta il più alto valore mai registrato per un calciatore che non ha mai debuttato con la squadra principale del club. Ortega, nato a Madrid, ha trascorso la maggior parte della sua carriera nei settori giovanili del Real Madrid, senza mai esordire in Liga. La sua partenza segna un ulteriore passo nella strategia di rinnovamento del club, che ha visto l’uscita di diversi giocatori di proprietà.

Un passo importante per un giovane talento

La firma del contratto con il Estrasburgo rappresenta un importante passo avanti per Jacobo Ortega, che ha dimostrato di essere un giocatore di grande potenziale. Nella stagione precedente, Ortega ha giocato con il Real Madrid C, contribuendo alla vittoria della Youth League, e ha anche partecipato alle partite del Castilla nel periodo finale del campionato. Il trasferimento in Ligue 1 offre a Ortega l’opportunità di giocare a livello più alto e di sviluppare ulteriormente le sue qualità. Il club francese ha visto in lui un’opportunità per costruire una squadra competitiva.

Un trend di uscite di giocatori di proprietà

La partenza di Ortega si inserisce in un contesto più ampio di uscite di giocatori del Real Madrid, molti dei quali hanno visto un ritorno economico significativo per il club. Tra i nomi già annunciati, si contano Nico Paz, Gonzalo, Víctor Muñoz, Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Palacios, Valdepeñas, Fran García, Mario Martín e Fran González. Questo trend riflette una strategia di rinnovamento del roster, con l’obiettivo di liberare posti per giocatori più giovani o con un profilo diverso. La vendita di Ortega rappresenta un record per il club.

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Ortega, che si trasferirà in Francia nelle prossime ore per completare il processo di iscrizione e firmare il contratto, ha espresso soddisfazione per l’opportunità che gli viene offerta. Il club francese, che ha già mostrato interesse per il talento spagnolo, ha garantito un ambiente di lavoro adatto al suo sviluppo. La sua partenza non solo rappresenta un’uscita economica importante per il Real Madrid, ma anche un segno del progresso del club nel gestire i propri giocatori di proprietà, anche quelli che non hanno ancora debuttato in squadra.

Jacobo Ortega ha giocato con il Real Madrid C e il Castilla.

Il trasferimento al Estrasburgo è il più alto valore mai registrato per un giocatore non debuttato con la squadra principale.

Ortega si trasferirà in Francia per completare il processo di iscrizione.

La decisione di lasciare il Real Madrid rappresenta un momento cruciale nella carriera di Jacobo Ortega, che ora si prepara a vivere un’esperienza internazionale. Il club francese, conosciuto per la sua capacità di integrare giocatori di talento, ha visto in Ortega un’opportunità per costruire una squadra competitiva. La sua partenza segna un’altra tappa nel processo di rinnovamento del Real Madrid, che continua a cercare di ottimizzare il proprio patrimonio di giocatori di proprietà.