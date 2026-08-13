Joma celebra un successo straordinario come patrocinatore tecnico del Europeo

Joma, azienda spagnola, celebra un successo record come patrocinatore tecnico del Europeo di atletismo a Birmingham

Joma, azienda spagnola specializzata in abbigliamento e calzature sportive, ha registrato un successo straordinario come patrocinatore tecnico del Europeo di atletismo, in corso a Birmingham. La presenza della marca, che ha firmato un accordo strategico con la Federazione Europea di Atletismo (European Athletics) nel 2025, si è rivelata decisiva per il successo del torneo. Due negozi situati vicino allo stadio Alexander, i principali punti di vendita del brand durante l’evento, hanno visto un afflusso record di appassionati, con le vendite che hanno superato le aspettative di oltre il doppio. La domanda di prodotti Joma è cresciuta in modo esponenziale, tanto che l’azienda ha dovuto richiedere una nuova consegna di merce da Madrid per soddisfare la richiesta.

Un accordo che si concretizza

La collaborazione tra Joma e European Athletics, iniziata nel 2025, ha trovato il suo primo momento di concreta realizzazione durante l’Europeo indoor di Apeldoorn. Da allora, la presenza della marca si è ampliata, con una presenza significativa in eventi chiave del continente. A Birmingham, la partnership si è trasformata in un vero e proprio successo, con la partecipazione di 15 nazionali su 49, tra cui Italia e Spagna. La tecnologia e l’innovazione dei prodotti Joma, sempre più competitivi, hanno conquistato l’attenzione di atleti e appassionati, con un’offerta che si adatta alle esigenze di un mercato sempre più esigente.

La domanda di prodotti Joma ha superato le aspettative di oltre il doppio. La crescita esponenziale del mercato ha portato l’azienda a dover richiedere una nuova consegna di merce da Madrid per soddisfare la richiesta. La presenza di Joma nei due negozi vicino allo stadio Alexander ha registrato un afflusso record di appassionati, con un impatto significativo sulle vendite. La marca, che ha firmato un accordo strategico con European Athletics, ha dimostrato la sua capacità di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

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Stelle del mondo sportivo a supporto della marca

Il successo di Joma non si limita alle vendite: l’azienda ha anche rafforzato il suo legame con il mondo dello sport, ospitando un evento per la stampa a Birmingham. Tra i partecipanti, il marciatore catalano che difende la sua medaglia d’argento europea ottenuta a Roma 2024, insieme ad altri atleti di alto livello. L’evento ha rappresentato un momento di condivisione tra la marca e i suoi partner, con l’obiettivo di presentare i nuovi sviluppi tecnologici e di design.

Joma ha rafforzato il suo legame con il mondo dello sport. La collaborazione con atleti di fama internazionale ha contribuito a rafforzare la reputazione di Joma come brand innovativo e di alta qualità. La crescita globale di Joma, con la sua presenza in 15 nazionali e la sua espansione internazionale, conferma la sua posizione come leader nel settore del sport. L’evento a Birmingham ha rappresentato un punto di svolta per la marca, che ha dimostrato la sua capacità di adattarsi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Joma ha registrato un successo record come patrocinatore tecnico del Europeo di atletismo.

Le vendite hanno superato le aspettative di oltre il doppio.

La collaborazione con European Athletics iniziata nel 2025 si è concretizzata a Birmingham.