Elisa Iorio sfida Kevric, Melnikova in testa alle parallele: lotta per l’oro agli Europei. Perotti senza paura

Ginnaste italiane in gara alle parallele, Melnikova in testa, Perotti senza paura

Alle Finali di Specialità degli Europei 2026, in corso a Zagabria, l’Italia si presenta con un gruppo di ginnaste in forma e con ambizioni elevate. Tra le protagoniste, Elisa Iorio e Giulia Perotti si distinguono per la loro determinazione e la loro capacità di affrontare le sfide in modo costruttivo. La ginnastica artistica, in particolare, vede un confronto acceso tra le italiane e le atlete di alto livello internazionale, con la russa Angelina Melnikova in testa alle parallele asimmetriche. La competizione, però, non è ancora chiusa, e le italiane si preparano a dare il loro contributo per cercare di portare a casa una medaglia.

Elisa Iorio: la sfida con Kevric e la forza delle russe

Elisa Iorio, 23 anni, ha lanciato il guanto di sfida alla tedesca Helen Kevric, che si presenta in pole-position con un punteggio di 14.766. La ginnasta emiliana, con un’esperienza ricca e un record di successi, ha dimostrato di poter competere a livello continentale. Nella sua performance, Iorio ha ottenuto un punteggio di 14.533, non eseguendo una combinazione, ma lasciando aperto il margine per migliorare. Le russe Anna Kalmykova e Alena Glotova, con punteggi rispettivamente di 14.366 e 14.300, rappresentano un’altra minaccia, ma non sembrano essere in grado di superare le due grandi specialiste come Kevric e Melnikova. La russa Angelina Melnikova, con un punteggio di 13.800, sembra essere in vantaggio, ma non si può escludere una reazione delle italiane. La ginnastica artistica, in questo contesto, rappresenta un’occasione per dimostrare il valore del team italiano e per cercare di portare a casa una medaglia.

Giulia Perotti: la chance del settimo accredito

Giulia Perotti, ammessa con il settimo accredito (14.133), non ha nulla da perdere e potrebbe stupire. La ginnasta, che ha già vinto un bronzo olimpico a Parigi 2024, si presenta in forma e con la determinazione di chi non ha paura di affrontare le sfide. La sua performance potrebbe essere un’arma a sorpresa, soprattutto se si presenterà in condizioni di tranquillità.

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Perotti dovrà fare i conti con la pressione e con la concorrenza di atlete di alto livello, come le britanniche Martin Abigail e Ruby Evans, e le francesi Elena Colas e Maiana Prat. La gara, in particolare, si annuncia tostissima, con un’alternanza di prestazioni e errori che potrebbe far scorrere le classifiche. La campana ha mantenuto una grandissima lucidità quando è salita sui 10 cm, perché prima di lei Giulia Perotti aveva aperto la serata con una caduta in uscita e dunque servirà essere molto precise per il bene della squadra.

Le Finali di Specialità si terranno sabato 15 agosto a Zagabria, con inizio alle ore 15.00. L’Italia, con le sue ginnaste, si prepara a dare il meglio di sé, cercando di fare saltare il banco e di conquistare un posto tra i migliori al mondo. La competizione, in un contesto di alta tensione, potrebbe rivelarsi un momento di grande spettacolo e di grandi emozioni.