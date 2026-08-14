Alcalde de Badalona cuestiona política migratoria del Ejecutivo: “¿Le vas a dar el permiso de residencia?”

Alcalde de Badalona cuestiona política migratoria del Ejecutivo en tuit sobre detención de inmigrante marroquí

Un alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lanzado un mensaje en redes sociales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que cuestiona la política migratoria del Ejecutivo español. El mensaje, publicado el 13 de agosto de 2026, se centra en la detención de un hombre de nacionalidad marroquí con antecedentes delictivos, que ha sido detenido por un robo con violencia en la ciudad. Albiol, del Partido Popular, ha utilizado el caso para criticar la gestión del gobierno en materia de inmigración irregular, especialmente en relación con los ciudadanos marroquies.

Un caso repetido que ahora se convierte en polémica

El alcalde ha señalado que el hombre detenido ya tenía 34 delitos registrados en su historial, lo que convierte la detención de la noche del 12 al 13 de agosto en el número 35. Aunque el caso no era nuevo, Albiol lo ha utilizado ahora para criticar la política migratoria del Ejecutivo, especialmente en un contexto de tensión por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el 30 de julio. En su tuit, Albiol ha preguntado a Sánchez si le dará el permiso de residencia al detenido, un comentario que ha sido interpretado como una crítica al sistema de asilo y a la gestión de la inmigración irregular.

Un tono sarcástico en un momento de crisis

El mensaje de Albiol ha sido publicado en un momento de alta crispación política, con debates intensos sobre las fronteras españolas y la gestión de la inmigración. El alcalde ha utilizado un tono sarcástico para cuestionar la política exterior del Ejecutivo, especialmente en relación con los inmigrantes marroquies que cometen delitos. En su tuit, Albiol ha afirmado que el detenido es un “inmigrante ilegal” y ha concluido con una frase que refleja la frustración de la ciudadanía: “Tu irresponsabilidad con la inmigración ilegal la pagamos todos”.

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El alcalde tampoco ha explicado por qué el detenido ha vuelto a ser puesto en libertad, a pesar de sus antecedentes delictivos. Esta falta de claridad ha generado más controversia, especialmente en un contexto donde la gestión de la inmigración es un tema de debate público. Aunque el mensaje no ha recibido respuesta oficial del presidente, ha sido compartido ampliamente en redes sociales, lo que refleja la polarización en torno a la política migratoria.

La situación de este hombre, que ha sido detenido varias veces, ha sido utilizada por Albiol como un ejemplo para criticar la política migratoria del Ejecutivo. Aunque el alcalde no ha explicado por qué el caso ha sido público ahora, el contexto sugiere que se trata de un momento estratégico para abordar un tema sensible en la agenda política. La tensión entre la gestión de la inmigración y la seguridad pública sigue siendo un punto de discusión en la sociedad española.

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