Eric García potrebbe diventare capitano del Barça

Eric García, giocatore del Barça, potrebbe diventare capitano dopo l’addio di Araujo e Ter Stegen

Il Barça si prepara a scegliere i nuovi capitani per la prossima stagione 26-27. Con l’addio di Ronald Araujo e Jasper Ter Stegen, i due leader della scorsa stagione, si apre una fase di rinnovamento nel ruolo di rappresentante del vestuario. Tra i candidati, Eric García si distingue per la sua esperienza, la sua polivalenza e il legame con i compagni. Il giocatore, che ha giocato 51 partite e è stato titolare in 47 occasioni, ha già portato il brazalete in diverse occasioni durante la stagione 25-26, tra cui la Supercopa e la Champions League.

Un leader in crescita

Eric García, nato a Barcellona, ha già vestito il ruolo di capitano nelle giovanili del club e ha continuato a dimostrare leadership anche in categoria. Dopo essere passato al Manchester City a 16 anni, è tornato al Barça nel 2021 e ha rafforzato la sua posizione come uno dei giocatori più importanti del gruppo. La sua versatilità, giocando da centrale, laterale e mediano, gli ha permesso di giocare quasi ogni partita, accumulando 166 presenze con la maglia blaugrana. Eric García ha già portato il brazalete in diverse occasioni durante la stagione 25-26, tra cui la Supercopa e la Champions League. Il suo ruolo di leader si è sviluppato naturalmente, grazie al suo carattere affabile e alla sua capacità di unire il gruppo. La sua esperienza e la sua presenza costante in campo lo hanno reso una figura chiave per il vestuario.

Concorrenza per il ruolo

Nonostante la sua preparazione, Eric García non è l’unico candidato al ruolo di capitano. Gavi, un altro leader in campo, ha espresso interesse per il ruolo, ma il suo futuro è ancora incerto. Altri nomi in lizza includono Frenkie de Jong, Raphinha e Pedri, che mantengono la loro posizione nella squadra. Tuttavia, De Jong, pur essendo un portavoce, è infortunato e non ha ancora una data di ritorno certa. La scelta del nuovo capitano rappresenta un momento cruciale per il Barça, un club che cerca di rafforzare la sua identità e la sua coesione interna. Con la sua esperienza e la sua capacità di guidare i compagni, Eric García potrebbe diventare una figura chiave per il futuro del club.

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Il ruolo di capitano non è solo un onore, ma anche una responsabilità. Eric García, con il suo carattere affabile e la sua capacità di conciliare le opinioni, potrebbe diventare un punto di riferimento per il vestuario. La sua leadership, già dimostrata in campo, potrebbe essere un fattore chiave per il successo del Barça nella prossima stagione. Mentre i dettagli del ruolo non sono ancora definiti, il nome di Eric García si fa sempre più sentire tra i possibili leader del club.

Con la sua presenza costante in campo e il suo legame con i compagni, Eric García si è già guadagnato il rispetto del vestuario. La sua candidatura al ruolo di capitano non è solo una possibilità, ma una scelta che potrebbe rivelarsi vincente per il Barça. La sua leadership, insieme alla sua versatilità, potrebbe essere un elemento determinante per il successo del club nella prossima stagione.

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