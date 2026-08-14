Cuti Romero si saluta dal Tottenham con un messaggio di gratitudine, ringraziando tifosi e compagni

Cuti Romero ha salutato il Tottenham con un messaggio pubblicato sui suoi social media, in cui ha espresso gratitudine e orgoglio per la sua esperienza al club. L’argentino, che ha giocato per cinque stagioni con la maglia dei “Mangiafuoco”, ha ringraziato i tifosi, il corpo tecnico e tutti coloro che hanno contribuito al suo percorso. Il central difensivo ha anche riconosciuto che, nonostante i momenti non perfetti, ha dato sempre il massimo per il club. L’annuncio del suo trasferimento all’Atlético de Madrid è in arrivo, dopo che il giocatore ha completato il passaggio medico a Madrid e si prepara a guidare la difesa del Cholo Simeone.

Un addio con il cuore pieno di ricordi

Cuti Romero ha espresso il suo sentimento con un messaggio che ha toccato le corde del cuore dei tifosi. “Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos”, ha scritto, ricordando i momenti felici e le lezioni apprese durante la sua permanenza al Tottenham. Il giocatore ha anche sottolineato che il club è stato “más que un club”, un luogo dove ha costruito una parte importante della sua vita. “Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas”, ha dichiarato, ringraziando tutti i momenti condivisi.

Un lavoro duro e un traguardo raggiunto

Romero ha ricordato come il suo obiettivo iniziale fosse “dejar mi nombre en la historia de este club”, un traguardo che ha raggiunto grazie al lavoro e al sacrificio. “Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y logrando algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo de nuevo”, ha spiegato. Il giocatore ha anche riconosciuto che il cammino non è stato perfetto, ma ha scelto di ricordare i momenti felici e le lezioni apprese. Ha scelto di ricordare i momenti felici e le lezioni apprese, nonostante i momenti non perfetti.

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Romero ha espresso gratitudine verso il corpo tecnico e tutti coloro che hanno contribuito al suo percorso. “Gracias a todos en el club que compartieron este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona trabajando detrás de escena: todos forman parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón”, ha scritto. Il giocatore ha anche ringraziato i tifosi per l’affetto ricevuto. “Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí”, ha aggiunto. Ha chiuso il messaggio con una frase contundente: “Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre.”

Il trasferimento di Cuti Romero all’Atlético de Madrid è in arrivo, dopo che il giocatore ha completato il passaggio medico a Madrid e si prepara a guidare la difesa del Cholo Simeone. La società “colore rossoblù” ha già espresso interesse per il talento argentino, che si prepara a diventare un punto di riferimento per la squadra. Il momento è considerato un passo importante per il club, che cerca di rafforzare la sua difesa e migliorare la sua posizione in campionato.