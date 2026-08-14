Italia in crisi al beach volley agli Europei: due sconfitte e un sogno olimpico in pericolo

Coppie azzurre in difficoltà contro la Francia agli Europei, due sconfitte e un sogno olimpico in pericolo

Due sconfitte e un sogno olimpico in pericolo

Il 14 agosto 2026, a Stare Jablonki, l’Italia ha visto svanire due sconfitte contro la Francia nel beach volleyball maschile, un risultato che ha messo in discussione le ambizioni olimpiche per Los Angeles 2028. Le due coppie azzurre, Cottafava/Dal Corso e Gottardi/Orsi Toth, hanno perso entrambe 2-0 contro le avversarie francesi, con parziali che hanno raccontato una prestazione preoccupante. La sconfitta ha messo in evidenza una discontinuità che sembra diventare una costante per le squadre azzurre, nonostante le vittorie ottenute nei gironi.

Le prestazioni francesi hanno evidenziato una coerenza e una capacità di reazione che l’Italia sembra non possedere ancora. La coppia Gauthier-Rat/Rotar, vincitrice degli ottavi di finale, ha dominato Cottafava/Dal Corso con un 21-18, 21-11, mentre Chamereau/Vieira ha sconfitto Gottardi/Orsi Toth 21-17, 21-8. La mancanza di continuità e la difficoltà a reagire alle pressioni avversarie hanno reso la prestazione di entrambe le coppie insoddisfacenti.

Un progetto francese che ha superato l’Italia

La Francia, che ha costruito un progetto di sviluppo del beach volleyball basato su investimenti, formazione e confronti internazionali, ha dimostrato di essere un avversario difficile da battere. Il movimento francese ha creato un percorso che ha progressivamente alzato il livello del beach volleyball, con un focus su giovani talenti e una struttura che permette di mantenere la coerenza nel lungo periodo. L’Italia, al momento, non ha un movimento altrettanto profondo e strutturato.

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Il problema non è solo tecnico, ma strutturale: il movimento azzurro non ha ancora creato un percorso di sviluppo simile a quello francese. L’Italia, pur avendo due coppie in grado di competere a livello internazionale, non ha ancora trovato una struttura che permetta di mantenere la coerenza nel lungo periodo. La mancanza di un progetto nazionale solido e la difficoltà a sviluppare talenti in modo costante sono i fattori che mettono in discussione il futuro del beach volleyball italiano. L’Europeo di Stare Jablonki era l’occasione per conquistare la prima carta olimpica per Los Angeles 2028, un traguardo che avrebbe dato una prospettiva diversa al prossimo biennio. Tuttavia, la sconfitta ha messo in pericolo questa possibilità. L’Italia, che aveva vinto i gironi e aveva accesso agli ottavi, ha visto svanire le sue possibilità di raggiungere un risultato significativo.

La sconfitta non è solo un risultato negativo, ma un segnale di allarme. L’Italia, pur avendo due coppie in grado di competere a livello internazionale, non ha ancora trovato una struttura che permetta di mantenere la coerenza nel lungo periodo. La mancanza di un progetto nazionale solido e la difficoltà a sviluppare talenti in modo costante sono i fattori che mettono in discussione il futuro del beach volleyball italiano. La Francia, invece, ha dimostrato di aver costruito un modello che funziona, e l’Italia, per non rimanere indietro, deve trovare una strada diversa. Il 14 agosto 2026 è un giorno che segna un punto di svolta per il beach volleyball italiano.