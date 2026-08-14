Jhon Lucumí si prepara al trasferimento alla Juventus dopo l’accordo con il Bologna

Jhon Lucumí, difensore colombiano di 28 anni, si prepara al trasferimento alla Juventus dopo l’accordo raggiunto con il Bologna. Il calciatore, noto per la sua versatilità e la sua capacità di giocare da centrale o terzino, ha priorizzato l’offerta della Juventus rispetto ad altre proposte europee. Il passaggio, valutato in circa 20 milioni di euro più bonus, segna un importante passo nella sua carriera e lo colloca tra i giocatori colombiani che hanno vestito la maglia del club torinese, come Juan Guillermo Cuadrado.

Un passo decisivo verso la Juventus

Lucumí, che ha consolidato la sua posizione come titolare indiscutibile nella difesa della Colombia, ha scelto di unirsi alla Juventus dopo aver raggiunto un accordo definitivo con il Bologna. L’operazione, annunciata da Fabrizio Romano, prevede la firma del contratto dopo il completamento delle visite mediche a Torino. Il calciatore, che ha espresso la sua preferenza per la Juventus, arriverà a Torino per sottoporsi a controlli medici tra sabato e domenica 15 agosto.

Una carriera in crescita

La carriera di Lucumí ha visto diversi passaggi importanti: ha debuttato in serie A con il Bologna, dove è diventato un punto di riferimento per la difesa, e ha giocato in Belgio con il KRC Genk, vincendo titoli e competizioni europee. La sua esperienza in squadre di alto livello ha reso il trasferimento alla Juventus un passo naturale per il suo sviluppo professionale. La Juventus, in cerca di un difensore centrale zurdo di qualità, ha trovato in Lucumí un’alternativa di alto livello.

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Il trasferimento, che si concluderà con l’annuncio ufficiale a inizio settimana, rappresenta un’importante opportunità per il calciatore. La sua presenza potrebbe rafforzare la difesa della Juventus, soprattutto nella fase di gioco da fondo. Con la sua velocità e la sua capacità di copertura, Lucumí potrebbe diventare un elemento chiave per il progetto del club. La scelta di Lucumí riflette la sua fiducia nel progetto della Juventus. Il calciatore ha espresso la sua preferenza per il club torinese, scegliendo di unirsi a una squadra che ha dimostrato interesse per il suo profilo. La sua esperienza in squadre di alto livello e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli lo rendono un’acquisizione di valore per la Juventus.

Il mercato del calcio italiano ha visto negli ultimi mesi diversi movimenti significativi. Il trasferimento di Lucumí si inserisce in questa dinamica, con la sua scelta di unirsi alla Juventus che riflette non solo la sua ambizione personale, ma anche la sua fiducia nel progetto del club. La sua carriera, costruita su esperienze in squadre di alto livello, lo ha portato a questa opportunità. Con il trasferimento, Lucumí si unisce a una lista di giocatori colombiani che hanno vestito la maglia della Juventus, seguendo i passi di figure come Juan Guillermo Cuadrado. La sua presenza potrebbe rappresentare un ulteriore tassello per il progetto del club, che cerca di rafforzare la difesa con un giocatore di qualità e esperienza.

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