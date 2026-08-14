Jorge Prado rinnova con KTM e resterà negli Stati Uniti

Jorge Prado annuncia la sua permanenza negli Stati Uniti con KTM per proseguire la sua carriera nel Supercross e nel Motocross

Jorge Prado, pilota spagnolo di 19 anni, ha annunciato la sua decisione di rinnovare il contratto con KTM e rimanere negli Stati Uniti per proseguire la sua carriera nel Supercross e nel Motocross. L’accordo, definito “multianuale”, rappresenta un passo importante nella sua crescita professionale, con l’obiettivo di raggiungere il successo nel circuito nordamericano. Prado, originario di Lugo, ha già dimostrato capacità e determinazione nel 2026, ottenendo risultati positivi nel Supercross e nel Motocross, confermando la sua capacità di competere a livello internazionale.

Un percorso di successo in America

Prado, che compirà 20 anni a novembre, ha già vinto gare e si prepara a contendersi la vittoria assoluta. Il suo percorso negli Stati Uniti ha visto un incremento costante delle prestazioni, sia nei grandi stadi del Supercross che sulle piste del Motocross. La sua decisione di rimanere con KTM è stata supportata dai risultati ottenuti nel 2026, che hanno confermato la sua idoneità a competere a livello mondiale. La casa centroeuropea, che ha già investito in altri talenti, ha scelto di continuare a supportare Prado, riconoscendo il suo potenziale e la sua determinazione.

Un’esperienza di formazione e crescita

Prado ha espresso la sua volontà di proseguire la formazione con KTM e di tornare a disputare entrambi i campionati nordamericani. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nella sua crescita, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione nel mondo del motocross. Il pilota, che ha già vinto gare e si è classificato in posizioni di alto livello, si prepara a sfidare i migliori piloti del circuito. La sua decisione è stata supportata anche da altri piloti, come Lucas Coenen, che ha scelto di seguirlo e di abbandonare la MXGP per concentrarsi sulle competizioni americane.

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La sua permanenza negli Stati Uniti è vista come una scelta strategica, che potrebbe portare a risultati significativi nel prossimo futuro. Prado, con la sua esperienza e la sua capacità di adattarsi al contesto nordamericano, è considerato una baza di grande valore per KTM. La sua carriera, che ha visto un incremento costante di prestazioni, sembra destinata a proseguire con successo, con l’obiettivo di raggiungere il successo nel Supercross e nel Motocross. La sua decisione di rimanere con KTM rappresenta un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di raggiungere il successo nel circuito internazionale.

Jorge Prado rinnova con KTM e resterà negli Stati Uniti

Il pilota spagnolo ha ottenuto risultati positivi nel 2026

La sua decisione è supportata da KTM e da altri piloti