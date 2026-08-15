Athletic chiude la pretemporada con sconfitta a Bergamo

Squadra dell’Athletic in campo durante un match amichevole contro l’Atalanta a Bergamo

L’Athletic de Bilbao ha concluso la sua pretemporada con una sconfitta contro l’Atalanta a Bergamo, nel corso del Trofeo Bortolotti. La partita, giocata il 14 agosto 2026, ha visto i leones uscire sconfitti dopo un match in cui hanno mostrato momenti di qualità, ma non hanno mai saputo imporsi. La squadra, allenata da Mircea Lucescu, ha affrontato un avversario in forma e ha subito il 1-0 al 45’ grazie a un gol di Zalewski. La sconfitta non ha però spento le speranze per la stagione che si apre il 22 agosto contro il Sevilla.

Un inizio di pretemporada non perfetto

La partita ha visto l’Athletic giocare in modo più attivo nella prima metà, con momenti di controllo del campo e un’ottima azione di Maroan, che ha centrato il bersaglio con un tiro alto. Tuttavia, il team non ha mai saputo convertire le opportunità in gol, e l’Atalanta, guidata da José Mourinho, ha dominato gran parte del match. Il risultato ha lasciato un sapore amaro, ma non ha cancellato i progressi fatti durante la pretemporada.

Un lancio da fuori area di Adama e un balón del laterale al quale non è arrivato per una nimiedad furono la miglior alternativa del Athletic prima che il match entrasse nella fase di protezione, un territorio di costumbre per i rappresentanti del calcio. La squadra ha mostrato una buona preparazione, ma non ha saputo sfruttare al meglio le occasioni. La sconfitta non ha spento le speranze, ma ha lasciato un sapore di insoddisfazione tra i tifosi.

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Un futuro promettente per l’Athletic

Nonostante la sconfitta, l’Athletic ha mostrato una buona preparazione e ha testato diverse formazioni. Il tecnico Mircea Lucescu ha utilizzato diverse opzioni, tra cui Peio Canales, che ha giocato con il numero della squadra Under 23. L’arrivo di giocatori come Gerenabarrena e Rincón nel gruppo principale è un segno di continuità e di crescita. La squadra, pur non essendo al top, ha dimostrato di essere pronta per la stagione.

La partita ha visto anche un episodio controverso, con un penalti non concesso all’Athletic, che ha lasciato perplessità tra i tifosi. Nonostante questo, i leones hanno dato prova di carattere e di capacità di reagire, anche se non hanno potuto sconfiggere un avversario di alto livello. La pretemporada è finita, ma la stagione vera inizia il 22 agosto, quando l’Athletic affronterà il Sevilla in casa. La squadra ha anche testato nuovi giocatori, tra cui Canales, Adama, Djaló, Jauregizar, Robert Navarro, Prados e Johaneko. La formazione ha mostrato una buona coesione e una certa capacità di adattamento, anche se non ha potuto sconfiggere un avversario in forma. La sconfitta non ha spento le speranze, ma ha lasciato un sapore di insoddisfazione tra i tifosi.