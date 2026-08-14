Max Shulga: “El Real Madrid es el mejor club de Europa, no podía decirle que no”

Max Shulga, nuovo giocatore del Real Madrid, dichiara che il club è il migliore d’Europa e non ha potuto dire di no.

Max Shulga, nuovo giocatore del Real Madrid, parla del suo arrivo e del club spagnolo

Max Shulga, nuovo giocatore del Real Madrid, ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo al club spagnolo, definendolo “il miglior club d’Europa” e affermando di non poter dire di no a una simile opportunità. L’annuncio del trasferimento, annunciato il 14 agosto 2026, ha suscitato interesse nel mondo del basket, con il giocatore che ha sottolineato la sua preparazione e la sua familiarità con le alte aspettative che accompagnano un club di tale livello.

Un passato di successi e una scelta di futuro

Shulga ha ricordato il suo passato in squadre come Boston Celtics, dove ha vissuto la responsabilità di vincere e di partecipare ai playoff. “Sono abituato a portare a casa i risultati”, ha detto, sottolineando come l’esperienza in America lo abbia preparato a affrontare le sfide del Real Madrid. L’adattamento al gioco europeo, tuttavia, rappresenta un nuovo passo nella sua carriera, che ha espresso con entusiasmo.

Shulga ha dichiarato di sentirsi pronto a prendere parte a un progetto ambizioso.

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Un’esperienza che ha influenzato la sua decisione

La scelta di unirsi al Real Madrid è stata influenzata da diversi fattori, tra cui il ruolo di Pedro Martínez, allenatore del club, e la collaborazione con Hugo González, che ha contribuito a convincerlo. “Mi ha parlato molto bene”, ha affermato Shulga, riconoscendo l’importanza del supporto ricevuto. Inoltre, ha espresso il suo entusiasmo per il modo di giocare del Real Madrid, che ha visto durante le competizioni europee, e ha espresso fiducia nel suo adattamento al nuovo contesto. Shulga ha anche espresso il suo desiderio di formare parte della squadra e di vivere l’esperienza con la sua comunità. “Sono molto emozionato di far parte del Real Madrid e non posso aspettare di vedere i madridisti in campo”, ha detto, mostrando la sua passione per il club.

Un futuro in vista e un’aspettativa elevata

Il giocatore ha riconosciuto la sfida di adattarsi al gioco europeo, ma ha espresso fiducia nel suo potenziale. “Sono preparato e familiare con le aspettative molto alte”, ha affermato, sottolineando la sua capacità di contribuire al successo della squadra. Inoltre, ha espresso il suo entusiasmo per la possibilità di giocare in diverse competizioni, come la Liga ACB e la Euroliga, e ha mostrato la sua volontà di dare il suo meglio per il Real Madrid.

Shulga ha espresso la sua convinzione di poter dare un contributo significativo al club.

Il trasferimento di Shulga rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Real Madrid, che continua a attrarre talenti di alto livello. Con la sua esperienza e la sua preparazione, il giocatore si prepara a entrare in una squadra con grandi ambizioni, pronta a competere a livello europeo e a portare a casa nuovi successi.