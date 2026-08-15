Camara firma la prima vittoria del Castellón in LaLiga Hypermotion 2026-27

Il Castellón festeggia la prima vittoria in LaLiga Hypermotion 2026-27 grazie al gol di Camara

Il Castellón ha ottenuto la sua prima vittoria in LaLiga Hypermotion 2026-27, sconfiggendo il Real Sociedad B per 1-0 grazie al gol di Camara. La partita, giocata a Zubieta, ha visto il team di Pablo Hernández prendere il controllo fin dalle prime battute e mantenere il vantaggio fino al termine. Il portiere Fraga ha fatto due importanti parate per salvare la squadra ospite, mentre Camara ha celebrato il suo goal che ha deciso l’incontro. Il risultato permette al Castellón di iniziare il campionato con tre punti, un traguardo significativo per la squadra.

Il gol di Camara decide la partita

Il Castellón ha iniziato la partita con un atteggiamento aggressivo, con Camara che ha segnato il primo goal dopo pochi minuti. Il portiere Fraga ha fatto la sua prima parata su un testacontro di Camara, ma il giocatore ha ripreso il possesso e ha concluso con un tiro che ha trovato la rete. Il Real Sociedad B ha cercato di reagire, ma le occasioni sono state poche e non sufficienti a ribaltare il risultato. Camara ha continuato a essere protagonista, con un altro tiro che è andato a lato. Il portiere ospite ha fatto altre parate decisive, ma il Castellón ha mantenuto il controllo del match.

Le opportunità del Sanse non sono state sufficienti

Il Real Sociedad B ha avuto diverse occasioni, ma le squadre di Carrera hanno spesso fallito per fuorigioco. Gorka Carrera ha segnato due volte, ma entrambi i goal sono stati annullati per fuorigioco. Il portiere Matthys ha anche salvato un tiro di Carrera, mentre il Real Sociedad B ha perso un’occasione per un fallo di Calderón. Nonostante i tentativi, il Sanse non è riuscito a ribaltare il risultato. Il Castellón ha mantenuto il controllo del gioco e ha concluso la partita con il risultato di 1-0.

Pubblicità

Il tecnico Pablo Hernández ha utilizzato diverse sostituzioni per mantenere il vantaggio, mentre Ansotegi ha fatto entrare Mariezkurrena e Córdoba per cercare di agitare la partita. Il Castellón ha mostrato una grande determinazione, con Camara che ha continuato a essere il punto di riferimento per la squadra. La vittoria permette al Castellón di iniziare il campionato con tre punti, un risultato che potrebbe essere un buon inizio per la squadra. La partita ha visto anche un momento di tensione quando Camara ha chiesto un penalti, ma l’arbitro non ha accolto la richiesta. Il Castellón ha mantenuto il controllo del gioco e ha concluso la partita con il risultato di 1-0. La vittoria è un importante successo per il Castellón. Ora può guardare al futuro con ottimismo.