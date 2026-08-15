Venus Williams sconfitta all’esordio a Cincinnati 2026, Samsonova, Stephens e Kenin in corsa

Il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2026 ha visto la sconfitta inaspettata di Venus Williams, la leggenda del tennis, contro la colombiana Emiliana Arango, che si è imposta con un doppio 6-2. Tra i successi del turno, spiccano le vittorie di Anna Blinkova, Peyton Stearns, Tamara Korpatsch e Viktorija Golubic, mentre si confermano in corsa le statunitensi Liudmila Samsonova, Sloane Stephens e Sofia Kenin. Il torneo, in corso a Cincinnati (Stati Uniti), ha visto anche il ritiro di Maria Timofeeva e la vittoria di Wang Xinyu, mentre si registrano diversi match di rimonta e risultati sorprendenti.

Venus Williams sconfitta all’esordio a Cincinnati 2026

Venus Williams, icona del tennis femminile, ha visto il suo esordio al WTA 1000 di Cincinnati 2026 interrotto in modo inaspettato. La campionessa statunitense ha perso contro la colombiana Emiliana Arango, che si è imposta con un doppio 6-2. La sconfitta ha suscitato reazioni immediate tra i tifosi e i commentatori, che hanno sottolineato l’impatto della vittoria della giovane avversaria. Nonostante la sconfitta, Williams ha dimostrato la sua classe, ma la sua prestazione ha lasciato spazio a domande su come si stia adattando al nuovo contesto del circuito.

La sconfitta di Venus Williams ha segnato un momento di svolta nel torneo, con una vittoria di grande impatto per la colombiana.

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Avanti Samsonova, Stephens e Kenin

Le statunitensi Liudmila Samsonova, Sloane Stephens e Sofia Kenin si sono confermate al primo turno del torneo, avanzando con risultati convincenti. Samsonova ha battuto la kazaka Yulia Putintseva con un punteggio di 7-6 (5), 5-7, 7-5, mentre Stephens ha sconfitto l’austriaca Sinja Kraus per 7-5, 6-3. Kenin, invece, ha rimontato la tedesca Eva Lys, sconfitta per 1-6, 6-3, 6-3. Le tre giocatrici, tutte in forma, si preparano al secondo turno con un’ottima posizione nel tabellone. Altri risultati di spicco del primo turno includono la vittoria di Anna Blinkova, che ha superato in rimonta la thailandese Mananchaya Sawangkaew con lo score di 1-6, 6-2, 6-3. Peyton Stearns ha eliminato la britannica Harriet Dart per 6-1, 7-6 (6), mentre Tamara Korpatsch ha sconfitto l’australiana Maya Joint con un doppio 0-6, 6-3, 6-4. Viktorija Golubic ha invece battuto Alycia Parks con un doppio 6-2, dimostrando una forma in crescita.

Il torneo ha visto diversi match di rimonta e risultati sorprendenti, come il ritiro di Maria Timofeeva.

Il ritiro di Maria Timofeeva, che ha lasciato il campo sul 6-0, 3-0 contro Wang Xinyu, ha permesso alla cinese di avanzare. Wang Xinyu ha battuto Hanne Vandewinkel per 6-4, 6-3. Altri successi sono stati registrati da Tereza Valentova, che ha sconfitto Mary Stoiana per 6-2, 7-6 (4), e da Daria Snigur, che ha piegato Yuliia Starodubtseva per 6-4, 6-3. Il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2026 ha visto una serie di risultati interessanti, con tanti match di rimonta e vittorie sorprendenti.