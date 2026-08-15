Ferran Torres arriva al PSG, parla del legame con Luis Enrique

Un legame speciale tra allenatore e giocatore

Ferran Torres, nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, ha espresso un sentimento profondo nei confronti di Luis Enrique, il tecnico che lo ha formato e guidato durante la sua carriera al Barcellona. “Luis Enrique ha sido un padre para mí”, ha dichiarato il calciatore in una intervista dopo il trasferimento. Queste parole, ripetute più volte, sottolineano un rapporto di grande fiducia e rispetto, nato durante la sua permanenza in Catalogna.

Il legame tra Torres e Enrique è stato fondamentale per il suo sviluppo come giocatore. Il tecnico, noto per la sua capacità di comprendere e guidare i giocatori, ha sempre dato a Torres la confianza necessaria per esprimersi al meglio. “Sapere che un allenatore come lui ti crede e ti sostiene è un grande vantaggio”, ha commentato Torres, che ha espresso la sua gioia per poter tornare a lavorare con Enrique in un contesto diverso, ma altrettanto ambizioso.

Un progetto ambizioso e un futuro pieno di obiettivi

Il trasferimento di Ferran Torres al PSG è stato annunciato ufficialmente da entrambi i club, dopo che il calciatore ha completato la visita medica a Parigi e ha iniziato a allenarsi con i compagni. “Sono molto felice e molto entusiasta di questa opportunità”, ha detto Torres, che ha espresso la sua volontà di contribuire al successo del club francese. Obiettivi chiari e ambiziosi: vincere e fare felici i tifosi parigini. Torres ha spiegato che il suo obiettivo principale è quello di aiutare il PSG a conquistare tutti i titoli possibili, marcando gol e dando assist, e di continuare a giocare in un ambiente in cui si vince. “Voglio dare il mio contributo con umiltà e con la stessa passione che ho sempre avuto”, ha concluso.

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Un passo avanti nella carriera di Ferran Torres

La firma del contratto con il PSG segna un nuovo capitolo nella carriera di Ferran Torres, che ha sempre cercato di dimostrare il suo valore in un ambiente competitivo. “Sono pronto a dare il mio meglio e a fare la differenza”, ha detto il giocatore, che ha espresso la sua gratitudine verso il presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, e verso Luis Campos, che ha contribuito al suo trasferimento.

Il futuro di Torres al PSG è pieno di potenzialità e di opportunità. Il calciatore, noto per la sua capacità di segnare e di giocare in posizione avanzata, si aspetta di poter dare un contributo significativo al team. “Sono convinto che con l’aiuto del tecnico e dei compagni potrò raggiungere i miei obiettivi”, ha concluso, mostrando entusiasmo per il prossimo futuro.

Un’esperienza che ha lasciato un segno

La collaborazione tra Ferran Torres e Luis Enrique ha lasciato un’impronta indelebile nella carriera del calciatore. “Luis Enrique ha sempre saputo darmi la fiducia necessaria per giocare al mio meglio”, ha ricordato Torres, che ha espresso la sua gratitudine per il rapporto di fiducia e rispetto che ha sempre caratterizzato la loro relazione. Il legame tra Torres e Enrique è un esempio di come un allenatore possa influenzare positivamente un giocatore. Il tecnico, noto per la sua capacità di comprendere i giocatori e di guidarli, ha sempre dato a Torres la possibilità di esprimersi al meglio. “Sono grato per l’esperienza che ho avuto con lui e spero di poter continuare a lavorare con lui in futuro”, ha concluso Torres, mostrando entusiasmo per il prossimo capitolo della sua carriera.