Panini svela il segreto dei cromos: nessuno è più difficile da trovare

Un ragazzo apre un cromo durante un evento di Panini, con un album di cromos e un’immagine di un calciatore

Il segreto dei cromos: nessuno è più difficile da trovare

Luis Torrent, direttore generale di Panini in Spagna, ha svelato durante un’intervista su RadioMARCA che **nessun cromo è più difficile da trovare**. Questo è il risultato di un processo di produzione standardizzato, in cui tutti i cromos vengono stampati nello stesso modo, ma la distribuzione finale è casuale. “L’ensobrado è aleatorio”, ha spiegato Torrent, sottolineando che la difficoltà non dipende dalla stampa, ma dal modo in cui i cromos vengono mescolati e distribuiti.

Il Mondiale ha reso il collezionismo più popolare che mai

Il successo del Mondiale 2026 ha avuto un impatto significativo sul mercato dei cromos, con Panini che ha prodotto 980 cromos dedicate alle selezioni. In Spagna, solo tre giocatori sono stati inizialmente persi, mentre in Portogallo nessuno. Questo ha dimostrato come il rituale di aprire i pacchetti, scambiare cromos e completare l’album rimanga un’esperienza appassionante, nonostante l’aumento dell’uso di dispositivi digitali. La nuova collezione di LaLiga, lanciata il 6 agosto, inizia con 450 cromos e potrebbe raggiungere 600-650 con le successive aggiornamenti e nuovi arrivi. Panini sta già lavorando a una seconda edizione per includere le nuove figure. Torrent ha anche confermato che tutte le collezioni possono essere completate, poiché è sempre possibile richiedere i cromos mancanti.

Le nuove tecnologie non hanno danneggiato il mercato dei cromos

Torrent ha sottolineato che le nuove tecnologie non hanno danneggiato il mercato dei cromos, anzi, hanno contribuito a una maggiore visibilità. “Le nuove tecnologie non solo non ci hanno danneggiato, ma ci hanno dato una pubblicità positiva”, ha affermato. Panini ha anche adattato la sua strategia per rimanere in linea con i nuovi gusti dei consumatori, come i programmi di serie TV come *Stranger Things* o *Campeones*.

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Il rituale dei cromos rimane un’esperienza unica

Il rituale dei cromos, pur essendo in parte superato dall’era digitale, rimane un’esperienza unica per molti appassionati. Nonostante l’aumento dell’uso di dispositivi e social media, il fascino di aprire un cromo, scambiare e completare l’album non si è mai spento. Panini, con la sua capacità di adattarsi ai nuovi consumi, continua a mantenere un forte legame con il pubblico, soprattutto in un periodo in cui il calcio e i suoi derivati continuano a essere un fenomeno globale.

Panini, che pubblica tra 60 e 65 collezioni all’anno in Spagna e Portogallo, mantiene il calcio come uno dei suoi pilastri principali, ma si espande anche in altri ambiti di intrattenimento. Torrent ha anche sottolineato che la preparazione per un album come il Mondiale inizia mesi prima, con un lavoro di documentazione e analisi esteso. Questo ha permesso di raggiungere un livello di qualità e di coinvolgimento senza precedenti.

La domanda se esistano cromos particolarmente rari è stata smentita da Torrent, che ha chiarito che la difficoltà non dipende dalla stampa, ma dal modo in cui i cromos vengono distribuiti. Questo ha rassicurato i collezionisti, che possono sempre completare la loro collezione richiedendo i cromos mancanti. Con l’aumento del numero di cromos e la possibilità di aggiornamenti, il mercato dei cromos si evolve costantemente, ma il loro fascino rimane intatto. Panini, con la sua capacità di adattarsi ai nuovi consumi, continua a mantenere un forte legame con il pubblico, soprattutto in un periodo in cui il calcio e i suoi derivati continuano a essere un fenomeno globale.