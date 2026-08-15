Gonçalo Ramos segna contro il Manchester United in un amichevole di pre-season

Gonçalo Ramos festeggia il primo gol con il Milan contro il Manchester United in un amichevole di pre-season

Il Manchester United ha subito una sconfitta 2-4 contro il Milan nel loro ultimo amichevole di pre-season, un match che ha visto il ritorno di Marcus Rashford e la prova di Gonçalo Ramos, il nuovo acquisto del club rossonero. La partita, giocata a porte aperte e con un clima carico di emozioni, ha visto il Milan vincere con un risultato che dà fiducia per la prossima Serie A. Gonçalo Ramos, in particolare, ha dato un contributo significativo, segnando un gol di testa e offrendo due assist, dimostrando il potenziale che il club ha investito in lui.

Un gol che fa la differenza

Il portoghese, entrato in campo con il numero 9, ha avuto un’ottima prestazione, con un gol di testa dopo un ottimo cross di Chukwueze. Il risultato, però, non è stato immediato: il Manchester United ha aperto il punteggio grazie a un gol di Harry Maguire su un calcio di corner, ma il Milan ha reagito rapidamente. Gonçalo Ramos, nel primo tempo, ha dato un’idea del potenziale che il club si aspettava da lui, ma non ha potuto dimostrare tutto il suo valore in un tempo di gioco limitato.

Rashford torna al United dopo due anni

Un altro momento importante del match è stato il ritorno di Marcus Rashford, che ha giocato il suo primo match con il Manchester United dopo due anni di assenza. L’attaccante inglese, entrato con il numero 9, ha avuto un’ottima prestazione, pur non riuscendo a segnare. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che sperano in un contributo importante nella stagione in corso. Il Milan, invece, ha potuto contare su un’ottima squadra, con un’organizzazione tattica che ha permesso di dominare la partita.

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Il Milan, che non aveva vinto nessun match nella pre-season, ha finalmente ottenuto una vittoria che dà fiducia per la prossima Serie A. La squadra, che ha investito circa 70 milioni per Gonçalo Ramos, ha dimostrato di poter competere con i migliori. Il Manchester United, invece, ha visto un’ottima prestazione di alcuni giocatori, ma non è riuscito a vincere un match importante. La prossima sfida del club sarà contro il Hull City, il 22 agosto, e sarà l’occasione per testare la squadra in vista della Premier League.

Il match ha visto anche la presenza di Rúben Amorim, che ha guidato il Milan verso la vittoria. Il tecnico, che ha avuto un rapporto complesso con il Manchester United in passato, ha dimostrato di poter guidare una squadra in modo efficace. La vittoria del Milan è un segnale positivo, ma la stagione è appena iniziata e ci saranno molte sfide da affrontare. Il gol di Gonçalo Ramos ha rappresentato un momento chiave per il Milan. La vittoria del Milan ha dato fiducia per la prossima Serie A. Il club, che ha investito pesantemente nel mercato, ha dimostrato di poter competere con i migliori. Il Manchester United, invece, dovrà migliorare per riuscire a vincere la Premier League. La prossima sfida del club sarà contro il Hull City, il 22 agosto, e sarà l’occasione per testare la squadra in vista della stagione.