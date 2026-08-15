Andorra domina e convince: Cano e Carrique brillano in un successo contro il Ceuta

Squadra di Andorra in campo, giocatori che festeggiano un gol, campo di calcio, partita in corso

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Il Andorra ha aperto la stagione con un successo convincente contro il Ceuta, vincendo per 5-1 nel match giocato al Nou Estadi de la FAF. La squadra, guidata da Carles Manso, ha dominato la partita fin dall’inizio, dimostrando una forma e una coesione che hanno lasciato impressionati. Il debuttante Jordi Cano, in particolare, ha dato un contributo determinante, segnando il primo gol del match e mostrando una maturità superiore alla sua età. La squadra ha saputo gestire il vantaggio e mantenere il controllo del gioco, anche quando il Ceuta ha tentato di reagire.

Un’altra vittoria per il Andorra

Il successo contro il Ceuta rappresenta un ulteriore passo avanti per il Andorra, che ha aperto la stagione con la stessa intensità con cui ha chiuso la precedente. La squadra, che ha già dimostrato di poter competere a livello nazionale, ha saputo sfruttare le opportunità create, con un attacco fluido e una difesa solida. Il portiere Guille Vallejo ha fatto da padrone in porta, salvando diversi colpi, mentre il centrocampo ha dato energia e controllo al gioco. La vittoria è un segnale positivo per un team che punta a fare bene in tutte le partite.

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La squadra ha saputo sfruttare ogni occasione, dimostrando una coesione e una determinazione che hanno reso il successo quasi inevitabile. Il Andorra ha giocato con una certa padronanza, anche quando il Ceuta ha tentato di reagire. La squadra ha dimostrato di poter competere a livello nazionale, con un gioco fluido e una difesa solida. La vittoria è un segnale positivo per un team che punta a fare bene in tutte le partite.

La forza di Cano e Carrique

Jordi Cano e Carrique sono stati i protagonisti del match, con il primo che ha segnato il suo primo gol in serie e il secondo che ha dato il colpo di grazia con un tiro potente. La loro collaborazione ha ricordato le partnership di Guti e Benzema, con un gioco di passaggi e tiri che ha lasciato senza fiato. Cano, in particolare, ha dimostrato una maturità eccezionale, nonostante sia un debuttante. Il suo gol ha dato il via al successo, mentre Carrique ha completato la sua performance con un’azione di qualità che ha concluso il match.

La loro sinergia ha reso il gioco del Andorra fluido e imprevedibile, mettendo in difficoltà la difesa del Ceuta. La squadra ha sfruttato al meglio le loro qualità, con Cano che ha dato il primo gol e Carrique che ha completato la rete decisiva. La loro performance ha dato un’idea del potenziale del team, che punta a fare bene in tutte le partite. Il successo contro il Ceuta è un inizio di stagione promettente per il Andorra, che ha dimostrato di poter competere a livello nazionale. La squadra ha saputo sfruttare le opportunità create, con un attacco fluido e una difesa solida. Il portiere Guille Vallejo ha fatto da padrone in porta, salvando diversi colpi, mentre il centrocampo ha dato energia e controllo al gioco. La vittoria è un segnale positivo per un team che punta a fare bene in tutte le partite.