Italia vince amichevole in Belgio, Blasigh in mostra

Squadra azzurra vince in Belgio, giocatrici in azione durante la partita

L’Italia ha vinto la prima amichevole del tour in Belgio, battendo il Belgio per 64-63. La partita, giocata a Kortrijk il 15 agosto 2026, ha visto le azzurre dominare per gran parte del match, con un’ottima prestazione della squadra allenata da Andrea Capobianco. La vittoria, pur se non definitiva, rappresenta un buon esordio per la squadra, che ha dimostrato qualità e attenzione difensiva nei primi due quarti. La miglior marcatrice è stata Costanza Verona con 12 punti, mentre Vittoria Blasigh, esordiente, ha segnato 10 punti. La partita ha visto un momento di tensione quando il Belgio ha aumentato il contatto fisico, ma l’Italia ha resistito e ha chiuso il match con un vantaggio di un punto.

Blasigh in mostra, un esordio promettente

Vittoria Blasigh ha avuto un esordio di grande impatto, segnando 10 punti e contribuendo al parziale di 17-0 delle azzurre. La giocatrice, che ha debuttato in questa partita, ha dimostrato una buona capacità di attacco e di rimbalzo. Il suo contributo è stato cruciale nel primo quarto, quando ha segnato due triple consecutive che hanno dato il via al parziale di vantaggio. Blasigh ha mostrato una buona capacità di lettura del gioco, contribuendo al successo della squadra. La sua performance ha suscitato interesse tra i tifosi e gli allenatori, che vedono in lei un talento promettente.

Un’ottima prestazione della squadra Capobianco

La squadra allenata da Andrea Capobianco ha dominato quasi per tre quarti, resistendo anche negli ultimi dieci minuti. L’Italia ha mostrato una buona organizzazione in campo, con un’ottima difesa e un attacco fluido. La squadra ha anche dimostrato una buona capacità di adattamento, riuscendo a gestire le situazioni di pressione del Belgio. Il coach ha espresso soddisfazione per la prestazione delle ragazze, che hanno dimostrato attenzione e concentrazione. L’obiettivo del coach è quello di allungare il periodo di alta performance, mantenendo la testa sulle strategie di gara.

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La partita ha visto un momento di tensione quando il Belgio ha aumentato il contatto fisico, ma l’Italia ha resistito e ha chiuso il match con un vantaggio di un punto. La squadra ha anche dimostrato una buona capacità di adattamento, riuscendo a gestire le situazioni di pressione del Belgio. Il coach ha espresso soddisfazione per la prestazione delle ragazze, che hanno dimostrato attenzione e concentrazione. L’obiettivo del coach è quello di allungare il periodo di alta performance, mantenendo la testa sulle strategie di gara.

La vittoria dell’Italia in Belgio rappresenta un buon esordio per la squadra, che ha dimostrato qualità e attenzione difensiva nei primi due quarti. La squadra ha anche dimostrato una buona capacità di adattamento, riuscendo a gestire le situazioni di pressione del Belgio. Il coach ha espresso soddisfazione per la prestazione delle ragazze, che hanno dimostrato attenzione e concentrazione. L’obiettivo del coach è quello di allungare il periodo di alta performance, mantenendo la testa sulle strategie di gara.