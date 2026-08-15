Italia agli Europei 2026: 4×100 con Campione Olimpico e due atleti in emergenza

Squadra italiana 4×100 agli Europei 2026 con atleti in emergenza e Campione Olimpico

La squadra italiana della 4×100 metri agli Europei 2026 si presenta con un mix di esperienza e novità, dopo aver dovuto fare i conti con infortuni e assenze. La formazione, che vedrà le donne in campo alle ore 13.40 e gli uomini alle 14.09, include un Campione Olimpico e due atleti emergenti. La squadra, guidata dal tecnico Antonio La Torre e dal responsabile della velocità Filippo Di Mulo, ha dovuto ricostruire un quartetto inedito a causa dell’assenza di Marcell Jacobs e Chituru, nonostante i loro buoni risultati in precedenza.

La formazione maschile: un quartetto inedito

La squadra maschile è stata fortemente condizionata dagli infortuni di due atleti chiave, Marcell Jacobs e Chituru, che non hanno potuto essere considerati per la finale dei 200 metri. Dopo la finale di ieri sera, in cui Fausto Desalu e Filippo Dezza hanno ottenuto una medaglia di bronzo, il CT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo hanno dovuto costruire un quartetto inedito. Il faro del gruppo sarà Lorenzo Patta, Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100, che sarà inserito in terza frazione per fare da cerniera tra Eduardo Longobardi e Samuele Ceccarelli.

La squadra dovrà correre forte per rientrare nelle prime tre posizioni o meritarsi uno dei due tempi di ripescaggio. La competizione è insidiosa, con una prima batteria che include squadre di alto livello. La formazione maschile, con Eric Marek in partenza, sarà un’altra sfida, con la possibilità di affrontare squadre come Germania, Svizzera, Belgio, Svezia, Finlandia e Slovenia.

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La squadra femminile: un quartetto rodato

Le donne, invece, si presentano con un quartetto già rodato e di buon livello medio. Tra le atlete, si segnala l’assenza di Zaynab Dosso, finalista sui 100 metri e Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor, ma la sprinter emiliana rientrerà in causa per la finale. La formazione è composta da Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese, con la prima in chiusura e la seconda in seconda frazione.

La Gran Bretagna è la principale rivale, ma non si possono escludere i Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Austria, Danimarca e Irlanda. La squadra italiana dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello internazionale, con la speranza di portare a casa una medaglia o almeno un buon piazzamento. La squadra italiana, con il mix di esperienza e novità, si prepara a un’altra prova importante ai Europei 2026. La formazione, costruita con attenzione, punta a un risultato positivo, anche se la concorrenza è forte. La squadra dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello internazionale, con la speranza di portare a casa una medaglia o almeno un buon piazzamento.

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