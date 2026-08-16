Djokovic riconosce una condizione medica che peggiora con caldo e umidità

Djokovic in campo durante un match a Cincinnati, con un medico vicino dopo un problema fisico

Durante il suo primo turno al torneo di Cincinnati 2026, il numero uno del mondo Novak Djokovic ha riconosciuto di soffrire di una condizione medica che peggiora con il caldo e l’umidità. L’incidente si è verificato dopo la sua sconfitta contro l’argentino Thiago Agustín Tirante, con il serbo costretto a interrompere la partita per un problema fisico. Djokovic ha spiegato durante la conferenza stampa post-partita che la sua salute è influenzata da condizioni climatiche estreme, un tema che ha già affrontato in passato ma che sembra non essere risolto.

Una condizione medica che si aggrava in condizioni climatiche estreme

Djokovic ha riconosciuto di soffrire di una condizione medica che lo colpisce in modo particolare quando le temperature salgono e l’umidità è elevata. «Non è la prima volta e suppongo che non sarà l’ultima, ma è così», ha detto il giocatore, che ha sottolineato come i fattori esterni, come il caldo e l’umidità, possano aggravare i suoi problemi fisici. L’incidente durante il match contro Tirante ha richiesto l’intervento di un medico, che ha assistito Djokovic dopo la sconfitta per 2-6, 6-4 e 6-4.

La salute di Djokovic rimane un tema di preoccupazione

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Il serbo, che ha 39 anni, ha espresso dubbi sul suo futuro in questo torneo, nonostante abbia vinto tre volte a Cincinnati. «Spero di tornarci, ma purtroppo sembra improbabile», ha dichiarato, riconoscendo che la sua condizione fisica non è al meglio. La sua performance in campo ha segnato un’altra prova di una salute che, nonostante i suoi successi, sembra essere sempre più fragile in determinate condizioni climatiche.

Un problema fisico che ha influenzato la sua prestazione

Durante il match contro Tirante, Djokovic ha mostrato segni di sofferenza, con un’indisposizione che ha costretto a interrompere la partita. L’argentino, che ha vinto la sua quarta vittoria contro un top ten, ha sottolineato come la condizione di Djokovic fosse chiaramente compromessa. «Non è stato un match gradevole per lui, per come si è sentito», ha detto Tirante, che ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria. La partita, che si è protratta per oltre tre ore, ha visto Djokovic affrontare non solo un problema fisico, ma anche le tensioni del momento. La sconfitta di Djokovic ha messo in luce un tema che ha sempre accompagnato la sua carriera: la salute. Nonostante i successi e la sua posizione al vertice del ranking, il serbo ha riconosciuto che la sua condizione fisica è sempre più influenzata da fattori esterni. La sua esperienza a Cincinnati 2026 potrebbe essere un ulteriore passo verso una riflessione più approfondita sulla sua salute e sulle condizioni in cui gioca.

Djokovic ha riconosciuto una condizione medica che peggiora con caldo e umidità

La sconfitta contro Tirante ha richiesto l’intervento di un medico

Il serbo ha espresso dubbi sul suo futuro a Cincinnati